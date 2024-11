"Odigrao kao da je finale Lige šampiona, to je klasa": Rade Bogdanović hvalio najboljeg igrača Srbije!

Rade Bogdanović je bio pun hvale na račun Dušana Vlahovića nakon meča Švajcarske i Srbije.

Izvor: rts/printscreen

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je neriješeno protiv Švajcarske (1:1) u Cirihu, što je bilo sasvim dovoljno da se izbjegne posljednje mjesto u grupi. Do kraja takmičenja ostalo je samo još jedno kolo - u kojem će Srbija igrati protiv Danske u Leskovcu i pokušati da se domogne drugog mjesta, pa samim tim i četvrtfinala Lige nacija.

Jedan od junaka meča u Cirihu bio je napadač Dušan Vlahović, koji je nakon što je promašio nekoliko dobrih prilika uspio da uposli Aleksu Terzića. Pored toga, Vlahović je odradio veliki posao u presingu, često pomagao saigračima u odbrani i bio najopasniji igrač Srbije pred golom Kobela. Takvu partiju pohvalio je i Rade Bogdanović.

"Od 58. do 88. minuta mi smo igrali jako loše, odnosno nismo igrali ništa. Dvije centralne figure za mene su golman Đorđe Petrović koji je pokazao klasu i Dušan Vlahović. U 68. minutu, sad sam to vidio na snimku, kada je sjajno prošao po desnoj strani zamalo nije pogodio. Nastavak igre, duga lopta, odlaganje lopte lijevom spoljnom na desnu stranu, otvaranje dubinski 20 metara, prijem, dribling i šut... To mogu samo klase da urade. I on je napravio razliku kod ovog pasa, iako je Terzić fenomenalno pogodio. Imao je prvu šansu, odigrao je i glavom,... Kad imate jednog igrača kao što je Dušan Vlahović onda možete nešto da očekujete. Mi smo nekako prsli, realno su nas dobro kontrolisali, imali loptu, par situacija i šansi. A on jeste majstor. Večeras je toliko požrtvovan bio, igrao je kao da je finale Lige šampiona. Ako bude ponovo na nivou u ponedjeljak, imamo čemu da se nadamo. Zbog igrača kakav je Dušan Vlahović se gleda fudbal", rekao je Rade Bogdanović odmah nakon meča Srbije u Švajcarskoj.

Napadač Juventusa nije imao sreće da postigne gol, iako je bio najopasniji igrač srpskog tima, ali je maestralnom asistencijom u samoj završnici meča imao presudnu ulogu u osvajanju boda. Povukao je napad Srbije, sačekao da se Aleksa Terzić izvuče iz ofsajda i dao mu pravovremeni pas koji je kasnije pretvoren u gol za veliku radost.

Vlahović je nakon meča posebno priča o asistenciji. "U takvim akcijama gledam da proigram saigrača koji je u boljoj poziciji. Njihovi štoperi su se raširili, napravili su rupu u sredini. Čekao sam ga, izvukao se, gurnuo sam mu loptu u pravom trenutku. Dao je fantastičan pogodak, mogu da mu čestitam na prvencu", istakao je fudbaler koji je ostavio najbolji utisak u srpskom timu.

Svojevremeno su Vlahović i Terzić zajedno nastupali za italijansku Fiorentinu, ali se nisu često nalazi na terenu u istom trenutku. Dok je Dušan Vlahović bio jedan od najboljih igrača tima, Aleksa Terzić je prvo igrao za mladi tim, a zatim bio na pozajmici u Empoliju. Ipak, dvojica srpskih fudbalera pokazali su da se odlično kapiraju na terenu, kao da su godinama zajedno nastupali.