"Mom sinu rekli da je Hrvat, znate šta je uradio?": Srđan je zbog ovoga najponosniji na Novaka

Srđan Đoković ispričao je koliko je ponosan na svog sina Novaka Đokovića i njegov potez iz finala mastersa u Montrealu 2007. godine kada su ga nazvali Hrvatom.

Izvor: YouTube/Koreni TV/Screenshot/EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Novak Đoković uvijek se ponosio svojim porijeklom, svuda je isticao da je iz Srbije i "stavio nas je na mapu svijeta" svojim fantastičnim igrama, a u početku karijere bilo mu je teško da objasni odakle dolazi. Htjeli su ga i Englezi, nudili su mu državljanstvo, međutim to ga nikako nije zanimalo i po svaku cenu je želeo da nauči svijet šta je Srbija.

Griješili su često sa njegovim predstavljanjem, nepravilno mu izgovarali ime i prezime, stavljali čak i zastave drugih država bivše Jugoslavije kada bi govorili o njemu, pa je tako jedan od najvećih propusta napravljen tokom 2007. godine na mastersu u Montrealu. Bio je to drugi veliki turnir koji je Đoković osvojio i to pošto je prvo izbacio Nadala u polufinalu (2:0), pa bio bolji i od Federera (2:1), ali prije nego što će podići trofej predstavljen je kao Hrvat.

Zbog osjetljivosti trenutka na Balkanu, jasno je kako je Novak Đoković mogao da reaguje u tom trenutku da je htio, ali već sa 20 godina znao je kako da se nosi sa takvim stvarima. Baš o tome pričao je njegov otac Srđan Đoković kome je ta scena ostala urezana u sećanju.

Znate šta je Novak rekao na "Hrvat"?

U podkastu "Koreni" prije pet godina, Srđan Đoković je ispričao kako je zapamtio to čuveno finale Montreala iz 2007. godine koje je jedno od najtežih poraza za Federera, a obilježio ga je uz to veliki propust organizatora koji su ga nazvali Hrvatom: "Mogu da ti ispričam cijelu priču kako se to dešavalo... Imao je 19 godina, dobio je i Federera i Nadala na tom turniru, u polufinalu i finalu. Kad se završilo finale, voditelj je rekao da je teniser osvojio mladi teniser iz Hrvatske. Pratili su ga kamerom, trebalo je 10-15 sekundi dok nije uzeo mikrofon. Razmišljao je šta da kaže i rekao je najljepše i najbolje na svijetu, zato je cijenjen i poštovan i voli ga cijeli svijet", prisjetio se Srđan Đoković.

"Rekao je ovako, kroz osmijeh: Gospodine, vi ste pogriješili, ja nisam iz Hrvatske, nego Srbije, a to je jedno isto. Znam da vi niste to namjerno uradili. Okrene se onda prema kameri i kaže: Znate šta, ja sam ovaj turnir osvojio, bilo je jako teško... Kao da ništa nije bilo. Svim tim šovinistima je tako pokazao, svima tima što dobijaju izbore tako što će blatiti Srbe u Hrvatskoj, tima koji huškaju, da je to sve kratoročno tamo i da ne može to tako. Čak je i Slobodna Dalmacija pratila to sa oduševljenjem i simpatijama".

Kako je rekao Srđan Đoković ponosan je na svog sina zbog nevjerovatno dobre reakcije u tom trenutku, a takve stvari niko mu "nije prebacio u Srbiji", što je i očekivao: "Nismo mi takvi".

Da li su se izvinili Novaku Đokoviću?

Izvor: ANDRE PICHETTE/EPA

Vjerovali ili ne - jesu. Zvanični spiker Vinston Mekvejd je napravio veliku grešku tokom dodjele nagrada, tako da je odmah privatno kontaktirao Đokovića, da bi i javno poslao saopštenje - upućeno i srpskoj zajednici u Montrealu i Kanadi.

"Želem da uputim svoje izvinjenje kao zvanični spiker 'kuće' teniskog turnira u Montrealu zbog toga što sam juče na završnoj ceremoniji rekao da je Novak Đoković iz Hrvatske. Priznajem grešku i biće mi drago da se ispravim kada Novak osvoji svoj drugi trofej u Montrealu 2008. godine", saopštio je Mekvejd.

Interesantno, Novak je naredni masters u Kanadi čekao do 2011, a ukupno je četiri puta trijumfovao ovdje i nije igrao od 2018.

Da li Novak ima neke veze sa Hrvatskom?

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Zapravo, ima. Novakova majka Dijana Đoković je porijeklom iz Hrvatske (Virovitica). Rođena je kao Dijana Žagar, međutim u jednom trenutku promijenila je vjeru, krstila se u pravoslavnoj crkvi i uzela ime Milica.

"Moji roditelji jesu katolici, ali su ih partija i komunizam vaspitavali. Izjašnjavali su se kao Jugosloveni. Mene nisu učili odmalena da ja vjerujem u Boga, niti smo slavili Uskrs ili Božić. Onda to nisam mogla ni na svoju djecu da prenesem, jer ni ja nisam imala, biću iskrena. U Srđanovoj porodici opet nisu isto bili kršteni, jer nisu smjeli", ispričala je Dijana Đoković u jednom intervjuu.

Inače, Novakov deda Zdenko Žagar je iz rodne Virovitice na kraju došao u Beograd i živeo je na Čukarici: "Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Prije nekoliko mjeseci zvala me je jedna rođaka koja živi u Vinkovcima da me pita gdje je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome", pričao je Zdenko Žagar ranije.