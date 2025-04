Pala najveća odluka u rukometu: Marko Grgić odabrao klub

Njemački rukometaš hrvatskog porijekla Marko Grgić potpisao je trogodišnji ugovor sa Flensburgom i očekuje se da bude lider kako svog tima tako i nacionalne selekcije.

Izvor: Twitter/Rasmus Boysen 92

Pršte potpisi na rukometnom tržitu pred kraj sezone, a najveći je onaj Marka Grgića. Ovaj 21-godišnji lijevi bek odlučio je da nakon nekoliko uvodnih seniorskih sezona u sastavu Ajzenaha potpiše ugovor sa Flensburgom gdje će igrati na mnogo većem nivou i gdje se očekuje da odmah postane lider.

Grgić je izraziti strijelac i već je predvodnik nove generacije njemačkog rukometa zajedno sa Renarsom Ušćinom, Jurijem Knorom i Julijana Kesterom koji je takpđe odlučio da promijeni sredinu i od naredne godine ćže igrati za Kil. Grgić ipak ne ide odmah iz kluba i od ljeta 2026. će biti u Flensburgu, što znači da će još jednu cijelu sezonu provesti u Ajzenahu.

Dok se Flensburg zajedno sa Kilom, Magdeburgom i Hanoverom bori za mjesta u Evropi, Ajzenah je na sredini tabele daleko od borbe za opstanak, ali daleko i od Evrope pa će ovo Grgiću biti veliki napredak.

Njegove riječi će zauvijek boljeti Hrvate

Marko Grgić je rođen 2003. godine u Ajzenahu, a otac mu je Danijel Grgić. On je nekadašnji reprezentativac Hrvatske koji je u ovom klubu igrao od 2003. do 2005. godine, a sada je trener u Luksemburgu. Stručnjak iz Travnika nije uspio da ubedi sina da zaigra za Hrvatsku, a selektor Njemačke Alfred Gislason je to iskoristio i vrlo mladog ga zvao u nacionalni tim. Markova majka je Njemica koja je takođe bila sjajna rukometašica, a Grgićeve riječi o potencijalnom igranju za Hrvatsku su ostale zapamćene.

"Ne sjećam se da su se raspitivali u Hrvatskoj za mene. I prije sam rekao da sam oduvijek želio da igram samo za Njemačku. Ne govorim ni hrvatski jezik, odrastao sam u Njemačkoj i osjećam da ovdje pripadam. Bila je to jednostavna odluka", rekao je Marko kada je upitan,

Prvi put je obukao dres Nemalke u maju 2024. godine na meču sa Švedskom, a onda je uvršten na spisak pozvanih na Olimpijske igre 2024. godine. Tu je postigao prvi gol u nacionalnom timu, a nastupao je i na Svjetskom prvenstvu 2025. godine gdje su Nijemci ispali ud Portugala u četvrtfinalu poslije produžetka. Hrvatska je na tom takmičenju uzela srebro.