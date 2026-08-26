Objavljen uzrok smrti Brendona Klarka: NBA košarkaš preminuo od poslkedica uzimanja droge

Brendon Klark je potresao svijet kad je vijest o njegovoj smrti dospjela u javnost, a nekoliko mjeseci kasnije dobili smo potvrdu i o uzroku preranog odlaska NBA asa

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NBA košarkaš Brendon Klark preminuo je u 30. godini, sredinom maja, a nekoliko mjeseci kasnije poznat je i uzrok smrti bivšeg igrača Memfisa. Analize su potvrdile da su posljedice uzimanja heroina i kokaina bile tolike da su dovele do smrti NBA asa.

"Preminuo je od posljedica konzumiranja heroina i kokaina, koje je kombinovao sa još nekoliko lijekova dostupnih na recept u apotekama. Njegova smrt zvanično je okarakterisana kao nesrećan slučaj", navodi "Kalifornija Post".

Košarkaš koji je čitavu karijeru proveo u Memfisu, svih sedam godina u NBA ligi, propustio je početak sezone zbog povrede koljena. Da situacija nije bila najbolja bilo je jasno u decembru kad je povrijedio list i okončao sezonu, a dešavanja su poslije toga krenula sasvim suprotnim, nesportskim tokom.

Klark je 1. aprila bio uhapšen pod optužbom da je posjedovao nedozvoljene supstance i bavio se trgovinom istih. Uz to, na teret mu se stavljalo i bjekstvo vozilom, uz prekoračenje brzine i nepropisno preticanje. Dan kasnije bio je na slobodi, nakon što je platio kauciju, ali mjere policije nisu služile kao dobra opomena.

Ko je Brendon Klark?

Izvor: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši košarkaš Memfisa ostaće upamćen i po tome što je 2025. pokrenuo Fondaciju Brendon Klark sa ciljem da pomogne porodicama pogođenim tragedijama, majkama i drugim stanovnicima Memfisa. Novac je proslijeđen neprofitnoj organizaciji koja pomaže poboljšanju u pismenosti. Ipak, privatni život ne obuhvata samo lijepe strane košarkaša Memfisa, brojne povrede u karijeri očigledno su imale suviše jak uticaj i natjerale su ga da van terena živi jedan drugačiji život.

Klarka su Grizlisi izabrali kao 21. "pik" na NBA draftu 2019. i čitavu NBA karijeru proveo je u Memfisu. Već u ruki sezoni pokazao je veliki potencijal, prosječno bilježivši 12,1 poen i 5,9 skokova po utakmici, a sezonu je završio kao četvrtoplasirani u glasanju za najboljeg novajliju godine. Iako nikada nije postao starter, Klark je nastavio da napreduje kao važan igrač sa klupe, pa je čak dobio i glas u izboru za najboljeg šestog igrača lige tokom sezone 2021/22.

U toku 2022. potpisao je četvorogodišnji ugovor vrijedan 52 miliona dolara. Međutim, povrede su ubrzo počele da ga udaljavaju sa terena. Sezona 2022/23 završena mu je prerano nakon što je pokidao Ahilovu tetivu lijeve noge. Zbog te povrede naredne sezone odigrao je samo šest utakmica, pa je doživio još jednu tešku povredu (kidanje ligamenta koljena) i zbog toga je opet morao na dugu pauzu. U minuloj sezoni odigrao je svega dvije utakmice.