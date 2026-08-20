Denver kreće po legendu NBA lige: Pol Pirs im je prošlog ljeta rekao da to urade

Kao pojačanje Denver Nagetsa pominje se Demar Derozan, koji bi mogao da riješi probleme u timu Nikole Jokića.

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Denver Nagetsi će i u narednoj sezoni zavisiti od forme Nikole Jokića, a to im praktično i prije početka takmičenja garantuje mjesto u gornjem dijelu tabele na zapadu NBA lige. Ipak, čini se da tim iz Kolorada nije obavio dovoljno dobar posao tokom ljeta, odnosno da se nije pojačao za napad na šampionsku titulu - drugu u ovoj eri, koja je svakako najbolja u istoriji franšize.

Vremena da se to ispravi ima dovoljno, ali će čelnici Nagetsa morati uskoro da krenu u potragu za pravim pojačanjima. Kao jedno od njih nameće se NBA veteran Demar Derozan (37) koji je i prije nekoliko nedjelja figurirao kao budući saigrač Nikole Jokića. Iskusni košarkaš bio bi veoma važan i zanimljiv dodatak timu koji nema još mnogo pokušaja da stigne do titule.

Zapravo, u Koloradu će uskoro morati da krenu na sve ili ništa. Denver je malo tržište i u bliskoj budućnosti sigurno neće uspijevati da privuku najveće zvijezde u ligi, kao što je to slučaj sada. Nagetsima mora biti jasno da finiš karijere Nikole Jokića (31) moraju da iskoriste na najbolji mogući način i još jednom krenu po prsten.

Zašto Denveru treba Derozan?

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Davno su prošla vremena kada su u Koloradu mislili da će im dobre igre Majkl Portera Džuniora donijeti drugu šampionsku titulu, a ni njegov nasljednik Kameron Džonson nije se proslavio u svojoj debitantskoj sezoni. Kada se na to doda sa su Nagetsi potrošili previše novca na Kristijana Brauna koji im to nije vratio na terenu, a kada su ostali bez Pejtona Votsona jer nisu željeli da potroše previše novca i na njega - zbog poreza koji bi morali da plaćaju - jasno je da timu fali "dubine".

Za razliku od Džonsona, Brauna i Votsona, iskusni Demar Derozan je tokom karijere često bio najefikasniji igrač svojih timova i to mu je bio glavni kvalitet na terenu. Votson je u prethodnoj sezoni bilježio blizu 15 poena po meču, Džonson je bio negdje iznad 12 poena, dok je Braun bio najslabiji i imao je manje od devet poena po meču. Čini se da se takvi prosjeci Derozanu ne bi dogodili čak ni sa smanjenom minutažom, ulogom sa klupe i liderom druge petorke tima.

Tokom prethodne sezone, kao igrač Sakramenta, Demar Derozan je prosječno bilježio 18,4 poena i to mu je jedna od najslabijih sezona u karijeri! Derozan je do sada imao čak 12 uzastopnih sezona u kojima je postizao više od 20 poena po meču, a taj niz počeo je u njegovoj petoj godini u NBA.

Kako je Pol Pirs preporučio Derozana?

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Prije nešto više od godinu dana, legendarni američki košarkaš Pol Pirs zaključio je da bi Denver Nagetsi trebalo da dovedu Demara Derozana. On je tada imao veoma zanimljivo viđenje situacije i tvrdio je da bi Derozan mogao da pruži timu više nego Porter.

"Ako imaš najboljeg igrača za narednih pet igrača, moraš da dovedeš neke dijelove oko njega. Kako bi bilo da imaju Demara Derozena u tom timu? On ne bi bio najbolji ili drugi najbolji igrač svake druge večeri. Daće ti više nego što ti je dao Majkl Porter Džunior. Ako bude davao 15 poena ili dabl-dabl u svojim dobrim večerima? A to je u stanju da uradi. To bih ja gađao", rekao je Pol Pirs.

Derozan bi gotovo sigurno unaprijedio tim Denvera, a njegovo iskustvo bilo bi dragocjeno za ekipu koja pokušava da stigne do same završnice NBA sezone. Uostalom, Demar Derozan je jedan od najefikasnijih igrača u NBA ligi trenutno, pošto je u karijeri postigao blizu 27.000 poena!

"Unaprijedio bih ovaj tim u Denveru. Imam najboljeg igrača u ligi i morao bih da napravim bolji tim. Morao bih da dovedem bolje 'dijelove' oko njega i da u ove dvije godine napadnemo titulu. U toj potrazi morao bih da 'pomjerim' Džamala Mareja i Majkla Portera. Ključni igrač je Jokić i morate da zadržite Gordona. Volim Mareja, ali ne znam kakav će Marej da se pojavi, a potreban je neko ko će se pojaviti. Da Jokić zna da ima nekoga ko će biti tu ako on ne odigra na 'super MVP' nivou. Nemaju još jednog takvog igrača. Osnova su mi Jokić i Gordon", rekao je Pirs i dodao: "Da li može bolje na Marejevoj poziciji? Morao bi neki Ol-star, jer je on igrač na granici Ol-stara. Majkl Porter? Ne znam da li je bio povrijeđen, ali nije igrao sa neophodnim intenzitetom koji je potreban u plej-ofu. U previše utakmica nije bio tu. Nije bio prisutan. Nanio je više štete nego što je pomogao. Takođe, zadržao bih i Kristijana Brauna, igrača sa šampionskim pedigreom, osvajačem NCAA titule, NBA šampionom u svojoj prvoj sezoni."