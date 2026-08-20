Denver Nagetsi trejdovali Pejtona Votsona, dobili dva pika i uništili okosnicu tima koji je Nikola Jokić trebalo da vodi ka tituli.

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Nastavlja se košmarno ljeto za Denver, pošto čelni ljudi Nageta i dalje vuku veoma kontroverzne poteze i tako slabe tim koji bi Nikola Jokić trebalo da povede ka novoj šampionskoj tituli. Reklo bi se da je ona trenutno nedostižna za franšizu iz Kolorada, jer su u noći između srijede i četvrtka izgubili Pejtona Votsona koji odlazi u Klivlend i za to nisu dobili ništa!

Već dugo se zna da Denver Nagetsi nemaju pravo rješenje za situaciju u kojoj se nalaze sa Pejtonom Votsonom. Talentovani košarkaš stigao je do NBA lige ispod radara, a zatim su ga u Koloradu razvili da bude starter u timu koji ima velike domete, ali... Katastrofalna situacija sa ogromnim platama njegovih saigrača uticala je na to da Votson ne može da se izbori za četvorogodišnji ugovor težak 88 miliona dolara.

Vidi opis Katastrofalan posao Denver Nagetsa: Otišao jedan od najboljih Jokićevih saigrača, nisu dobili ništa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Scott Taetsch / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: David Zalubowski/AP Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Nagetsi su nakon mnogo razmišljanja i ponuda sa raznih krajeva SAD odlučili da ipak izađu na tržište, kako Pejtona Votsona ne bi "besplatno" izgubili narednog ljeta. Ipak, utisak je da tim Nikole Jokića ovim poslom nije dobio ništa. Ostali su bez Votsona, dobili su krilnog centra koji ima dvosmjerni ugovor i koji će odmah biti otpušten, a tu su i dva pika koje Nikola Jokić možda neće ni dočekati u ligi jer stižu tek za pet i šest godina!

Ko šta dobija u trejdu:

Klivlend - Pejton Votson, Kem Vitmor

LA Klipers - Maks Strus

Vašington - Tre Men, pik druge runde

Denver - pik prve runde (2031), pik druge runde (2032), Džulijan Ris (otpušten)

Zašto je Denver morao da trejduje?

Loši potezi iz prošlosti, poput davanja ogromnih plata Aronu Gordonu, Džamalu Mareju i Kristijanu Braunu sada su došli na naplatu u Koloradu. Denver više nema prostora da se razmeće novcem i ne može da nudi igračima jake ugovore. Iako je Pejton Votson tokom prethodne sezone pokazao da vrijedi, za njega nije moglo da se pronađe 22 miliona godišnje.

Da su Denver Nagetsi produžili saradnju sa Pejtonom Votsonom, njihov tim bi dodatno izgubio finansijsku strukturu, a prešli bi crvenu liniju i zbog toga bi morali da plaćaju još veći porez. O tome nisu razmišljali prethodnog ljeta, kada su Braunu dali ugovor težak 125 miliona dolara - od kojih je on opravdao tek djelić.

Denver je imao priliku da ovog ljeta razmijeni Votsona, ali su svi očekivali da će iz poslova na tržištu uspjeti da izvuče nešto više. Mogao je u Kolorado da stigne košarkaš koji će Nikoli Jokiću pomoći da napadne titulu, umjesto što je Votson zamijenjen za siću - i to u dalekoj budućnosti, kada Jokić možda ne bude igrao ili ne bude na vrhuncu moći.

Ko je Pejton Votson?

Novi košarkaš Klivlenda svojevremeno je odigrao samo jednu sezonu na koledžu, a na 32 meča prosječno je bilježio 3,3 poena i 2,9 skokova. Ipak, Denveru je to bilo dovoljno da kod njega prepozna talenat, pa je 2022. godine stigao u Kolorado, nakon što ga je Oklahoma draftovala sa 30. pozicije, a Jokićev tim trejdovao za njega.

Votson je potpisao ugovor na četiri godine i već u prvoj sezoni bio dio šampionskog tima Denver Nagetsa. Ukupno je odigrao 225 mečeva u ligaškom dijelu sezone i još 29 utakmica u plej-ofu, a navijači su ga obožavali zbog energije koju je donosio timu i hrabrosti da preuzme odgovornost u teškim trenucima.

Prethodna sezona bila je ubjedljivo najbolja u karijeri Pejtona Votsona. Tim Denver Nagetsa imao je velikih problema sa povredama, zbog čega je mladi košarkaš kada god je bio zdrav dobijao mnogo više prostora i na pravi način ga iskoristio. Nastupio je na 54 meča u ligaškom dijelu sezone, a zatim propustio finiš takmičarske godine i doigravanje. Prosječno je bilježio 14,6 poena, 4,9 skokova, 2,1 asistenciju i 1,1 blokadu po utakmici.