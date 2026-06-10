Stvoren je mit od priče o poruci italijanske mafije hrvatskom fudbalu, ali se zapravo za haos na terenu izvinjavao Frančesko Toti.

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Nekadašnji hrvatski fudbaler Igor Tudor imao je veliku igračku karijeru - nosio je dres Hajduka iz Splita na početku i kraju, a u međuvremenu čak devet godina bio član slavnog Juventusa. Postoje teorije da je tokom igranja u Italiji imao vrlo blizak kontakt sa mafijom, koja mu je ostavila vrlo jasnu prijeteću poruku.

Kao fudbaler Juventusa, hrvatski fudbaler je kratko bio na pozajmici u Sijeni, a dok je igrao za taj klub došlo je do tuče sa legendarnim kapitenom Rome. Priča ide ovako... Igor Tudor je ošamario Frančeska Totija, što je grijeh kakav prije dvadesetak godina u Italiji nije bilo baš zgodno učiniti.

"Ako u Italiji postoji igrač prema kojem moraš imati poštovanja, onda je to Frančesko Toti. Najbolji primjer toga dogodio se 2005. godine, tokom utakmice Rome i Sijene. U žestokoj raspravi na terenu Igor Tudor snažno je ošamario Totija - i tu je sve počelo. Dva dana kasnije Tudor je ispod vrata pronašao poruku na kojoj je pisalo: 'Imaš dvoje prekrasne djece. Izvinjenje je dovoljno'. Tudor je tada shvatio ozbiljnost situacije i javno se izvinio Totiju zbog onoga što se dogodilo."

Vidi opis Igora Tudora dočekala poruka mafije: Na cedulji bile napisane samo dvije rečenice Dušan Vlahović i Igor Tudor Od 6:30 počinje pitanje hrvatskog novinara Juričića. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia/Norbert Scanella/Panoramic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/ALAN VAJDIC Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/HNK Hajduk Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Italijanski mediji kasnije su objavili da su iza te poruke stajale osobe povezane s italijanskom mafijom", prisjeća se stranica "The Cracks" koja se bavi specifičnim detaljima sportske kulture.

Šta se zapravo desilo između Totija i Tudora?

Ipak, čini se da su ovog puta malo pretjerali... Sijena je 20. aprila 2005. godine savladala Romu (2:0), a nervozni Frančesko Toti isključen je na toj utakmici. Upravo je on bio najnervozniji na terenu zbog nepovoljnog rezultata, pa je ušao u klinč sa nekoliko igrača protivničke ekipe. Tom prilikom je udario Frančeska Kolonezea, zbog čega je suspendovan na čak pet utakmica.

Kasnije je "Princ Rima" morao da se izvinjava zbog nepromišljenog poteza, a ne postoje jasni dokazi da je Igor Tudor to radio pred kamerama. Takođe, razbijen je mit da je hrvatskom fudbaleru prijetila italijanska mafija. Nema nikakvih detalja o tome, a Hrvat je i narednih godina bez problema igrao u Italiji.