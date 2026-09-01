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Delirijum u Turskoj zbog Dušana Vlahovića: Pogledajte sva tri gola srpskog napadača

Delirijum u Turskoj zbog Dušana Vlahovića: Pogledajte sva tri gola srpskog napadača

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Pogledajte i kako je Dušan Vlahović postigao tri gola u pobjedi Bešiktaša i bacio navijače u delirijum.

Bešiktaš Korum Vlahović dao tri gola Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dušan Vlahović iznenadio je mnoge odlukom da karijeru nastavi u Bešiktašu, ali je brzo pokazao zašto je to za njega bio pravi potez. Bilo mu je potrebno nekoliko mečeva da uđe u ritam, da se navikne na novi tim, okruženje, saigrače i onda je pokazao šta sve zna i kako lako trese mreže.

U ubjedljivoj pobedi protiv Koruma u turskom šampionatu (6:2) postigao je tri gola. Izazvao je delirijum u Istanbulu, a navijači su skandirali njegovo ime i aplaudirali mu. Ekspresno je postao jedan od miljenika.

Prvenac je postigao u 43. minutu kada je bio siguran izvođač najstrože kazne. Pogodio je sa penala i duplirao prednost svog tima pošto je nešto ranije Černi dao gol za vođstvo. Sa tim rezultatom se otišlo na poluvrijeme.

Dušan Vlahović prvi gol za Bešiktaš
Izvor: YouTube/Arena sport

Nije mu dugo trebalo da nastavi golgetersku seriju. Svoj drugi pogodak dao je već u 59. minutu kada je iskoristio veoma lošu reakciju odbrane rivala, pratio je kretanje lopte, šutirao iz prve i zatresao mrežu.

Dušan Vlahović drugi gol za Bešiktaš
Izvor: YouTube/Arena sport

Samo sedam minuta kasnije je postigao i het-trik. Igrao se 66. minut kada je Vlahović učestvovao i u začetku akcije. Spasio je loptu na sredini terena, izvukao je iz gužve, pa je odložio do Jilmaza koji je htio da uposli drugog saigrača, ali je taj pokušaj izblokiran, lopta se vratila pravo do Srbina koji je lijevom nogom matirao golmana Markosa Felipea koji će imati noćne more od srpskog napadača...

Dušan Vlahović het-trik za Bešiktaš
Izvor: YouTube/Arena sport

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Tagovi

Dušan Vlahović fudbal Bešiktaš

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