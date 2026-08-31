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Vlahović dao het-trik: Istanbul je dobio novu gol-mašinu!

Vlahović dao het-trik: Istanbul je dobio novu gol-mašinu!

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Dušanu Vlahoviću je samo nešto više od sat vremena igre trebalo da postigne het trik na svom terenu i da digne Istanbul na noge.

Dušan Vlahović postigao het-trik za Bešiktaš Izvor: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Beštiktaša su pregazilio Čorum u turskom prvenstvu sa 6:2 (2:0), a Dušan Vlahović je odmah na startu svoje karijere u Turskoj dao tri pogotka!

Nakon što je Černi pogodio na asistenciju Agabadua na startu utakmice u devetom minutu sudija je rped kraj prvog poluvremena sudio penal za crno-bijele i naravno da je srpski napadač preuzeo odgovornost. Stavio je loptu na bijelu takčku i uspio je da savladao Markosa Felipea na golu tima koji je ovaj put bio gost. Pogledajte kako:

Pogledajte

00:29
Dušan Vlahović
Izvor: X/@golkoliktvvv
Izvor: X/@golkoliktvvv

U drugom pokuvremenu je prvo Diomande pogodio u 52. minutu kada je Čorum smanjio na 2:1, a onda je Dušan Vlahović pokazao zašto je najveće pojačanje.

Prvo je u 60. minutu došao do odbijene lopte i poslao je u donji lijevi ugao gola, a onda je naletio na loptu u 16 metara i poslao je ovoga puta u donji desni ugao gola. Pogledajte treći gol Vlahovića na meču nakon koga je dobio i žuti karton: 

Pogledajte

00:19
Dušan Vlahović gol
Izvor: x/@GoalsXtra
Izvor: x/@GoalsXtra

Nakon trećeg gola Vlahovića nije stala ekipa Bešiktaša pa je već u 74. minutu Fakili na dodavanje Olaitana dao pogodak za 5:1. Već u 77. minutu reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić je dao gol za 5:2, a onda su Muriljo i Poku pogodilli za 7:2.  Ipak Pokuov gol je poništen na kraju i ostalo je 6:2. 

Tagovi

Dušan Vlahović Bešiktaš

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