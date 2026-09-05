Dušan Vlahović odlučio veliki derbi Istanbula! (VIDEO)

Srpski napadač bio je strijelac pobjedonosnog pogotka za Bešiktaš u istanbulskom derbiju protiv Fenerbahčea!

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dušan Vlahović je nastavio da rešeta mreže u Turskoj.

Poslije het-trika u prošlom kolu, reprezentativac Srbije bio je strijelac drugog gola u trijumfu Bešiktaša nakon preokreta protiv jednog od najvećih rivala u Istanbulu.

FENERBAHČE - BEŠIKTAŠ 1:2 (1:1)

Domaćin je do prednosti stigao u 26. minutu pogotkom kapitena Milana Škrinjara, ali su crno-bijeli do odlaska na odmor uspjeli da stignu do izjednačenja. Strijelac tog pogotka u 38. minutu bio je Ridvan Jilmaz.

U nastavku je odluka o pobjedniku pala nakon sjajne akcije Orkuna Kokčua, koji je napravio slalom kroz odbranu Fenera i uposlio Vlahovića, a Srbin je plasirao u nebranjenu mrežu - 1:2.

GOL | Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş



⚽️ 73' Vlahovicpic.twitter.com/imE7VVHr7Y — GoalhubX - Anlık Goller (@Anindagol93)September 5, 2026

Imao je Vlahović i jedan verbalni duel sa Škrinjarom, nekadašnjim igračem milanskog Intera, koji je uz pomoć Matea Genduzija brzo završen bez većih poteškoća.

Povrh toga, jedan gol mu je bio poništen i prije priznatog, pobjedonosnog. Dogodilo se to u 49. minutu, kada je bio preoštar u duelu protiv slavnog veziste domaćih, Ngoloa Kantea. Sudija Halil Umut Meler tada je dosudio u korist Fenerbahčea, ali oko četvrt časa kasnije je podigao ruku i pokazao ka centru, jer je sve bilo čisto pri Vlahovićevom pobjedonosnom golu.

Srbin je u uvodnih pet mečeva za Bešiktaš postigao četiri gola. U prethodnom kolu turske Superlige postigao je het-trik protiv Čoruma i pokazao da je potpuno spreman stigao krajem ljeta u tim Vinćenca Italijana, iako je mjesecima radio individualno.

Bešiktaš je na kraju zabilježio treću ovosezonsku pobjedu i najavio kandidaturu za titulu prvaka, koju je posljednji put osvojio prije pet godina. Bila je to ukupno 16. titula u istoriji istanbulskog kluba.







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(MONDO)