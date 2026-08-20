Dušan Vlahović debitovao za Bešiktaš

Srpski fudbaler Dušan Vlahović započeo je svoju avanturu u Bešiktašu, a navijači su ga oduševljeno pozdravili.

Izvor: Agit Erdi Ulukaya / AFP / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović debitovao je za Bešiktaš, klub za koji će igrati naredne tri godine. Prije samo nekoliko dana Vlahović je potpisao za crno-bijele iz Istanbula i očigledno je spreman došao u novi klub iako je još od 1. jula bio slobodan agent. Da nije bio spreman, sigurno ne bi odmah "uletio" u tim kod Vinčenca Italijana.

Ušao je Vlahović u 60. minutu pri vođstvu Bešiktaša protiv Žalgirisa 3:0, nakon čega se rezultat nije mijenjao, mada je u nekoliko situacija srpski fudbaler zaprijetio.

Dušan Vlahović on the field for the first time in Beşiktaş receiving a loud welcome from fans chanting “Dusan”pic.twitter.com/Bxv8EyaUsV — Lads Banter Football (@ladsbanterfooty)August 20, 2026



Da će biti obožavan u Istanbulu moglo je da se vidi čim je stao kraj aut-linije spreman da uđe u igru. "Dušan, Dušan", čulo se sa krcatih tribina, gdje je Vlahović doživio ono što su mu i pričali kada je dolazio u Istanbul, da će ga navijači obožavati od prvog trenutka u crno-bijelom dresu.

Već sada je jasno da će Vlahović sa Bešiktašom igrati u grupnoj fazi Lige Evrope ove sezone, pošto je malo vjerovatno da će za sedam dana litvanski Žalgiris uspjeti nešto da promijeni, dok je u Turskoj cilj napasti titulu.

Koliku platu će imati Vlahović?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Navodno, Bešiktaš je nudio četvorogodišnji ugovor vrijedan 10 miliona evra po sezoni (dakle 40 miliona), uz još bonus iliti proviziju od oko 10 miliona evra za potpis.

Na kraju, Vlahović neće potpisati takav ugovor; pristao je na manju platu, da bi dobio veću proviziju koja ide direktno njemu, agentu i ocu Milošu Vlahoviću na račun. O čemu se radi? Iz Turske su stigle vijesti da je Vlahović potpisao na tri sezone uz vrijednost ugovora od 8 miliona godišnje (ukupno 24 miliona do 2029. godine), ali je dobio mnogo veću proviziju, odnosno dodatnu svotu za potpis ugovora jer dolazi kao slobodan agent. Navodno, u pitanju je svota od 15 do 20 miliona evra.

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(MONDO)