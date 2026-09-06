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Vlahović psovao na srpskom Milana Škrinjara: Dušan nikad nije bio ovako bijesan

Vlahović psovao na srpskom Milana Škrinjara: Dušan nikad nije bio ovako bijesan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović je u derbiju Istanbula imao žestoku svađu sa Milanom Škrinjarom, kapitenom Fenerbahčea. Psovao ga na srpskom dok su ga saigrači razdvajali.

Dušan Vlahović Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski golgeter iz Bešiktaša Dušan Vlahović (26) ušao je u žestoku svađu sa kapitenom Fenerbahčea Milanom Škrinjarom (31). Slovak je pred njim igrao rukom, što je Vlahović prigovorio sudiji Halilu Umutu Meleru, a onda je Škrinjar nasrnuo na njega. Dušan je završio na zemlji, držeći se za vrat, za koji ga je Slovak uhvatio.

"Si*o jedna bre, si*o jedna bre", vikao je Vlahović ka Škrinjaru, sa kojim se svađao na italijanskom i na srpskom jeziku, dok su ga saigrači razdvajali. U jednom trenutku je bilo izuzetno napeto.

Pogledajte.

Srbin i Slovak odlično se znaju iz Italije, gdje su vodili velike duele u derbiju Juventusa i Intera. Rivalstvo će od sada voditi u Turskoj, a prvu rundu je dobio Vlahović, jer je u subotu uveče dao gol u istanbulskom derbiju za pobjedu Bešiktaša nad Fenerbahčeom - 2:1. I na taj način nastavio je svoj fenomenalni start u Turskoj, gdje je stigao krajem avgusta kao nova velika zvijezda tamošnjeg fudbala i potpisao ugovor do 2029. godine.

Pogledajte Vlahovićev gol u derbiju Istanbula:

Pogledajte

00:19
Gol Dušana Vlahovića na Fenerbahče Bešiktaš
Izvor: SportTV2/Screenshot
Izvor: SportTV2/Screenshot

Ko je Milan Škrinjar?

Izvor: Shutterstock

Iskusni slovački štoper Milan Škrinjar (31) napravio je fudbalsko ime u Italiji, gdje se probio u Sampdoriji, pa šest godina igrao standardno u Interu, od 2017. do 2023. Poslije toga je dvije godine proveo u Pari Sen Žermenu, a onda je 2025. stigao u Fener.

Toliki ima značaj u ekipi turskog predstavnika u Ligi šampiona da je dobio kapitensku traku poslije odlaska Edina Džeke u Fiorentinu prošle sezone.

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Tagovi

Dušan Vlahović Turska Superliga Bešiktaš FK Fenerbahče Milan Škrinjar

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