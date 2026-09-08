Oglasio se Bešiktaš zbog Dušana Vlahovića: "Ovo je konkretan pokazatelj nepravde"

Bešiktaš je izdao saopštenje koje se odnosi na Dušana Vlahovića i postupak koji se u domaćem takmičenju vodi protiv Srbina.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović je glavna tema turskih medija, a nakon što je protiv njega pokrenut postupak oglasio se i klub u kojem igra Srbin. Bešiktaš je u opširnom saopštenju, bez dvoumljenja, stao u zaštitu bivšeg igrača Juventusa i najboljeg u svom timu.

"To što je naš fudbaler Dušan Vlahović, zbog rasprave sa protivničkim igračem tokom utakmice protiv Fenerbahčea u Superligi, od strane Pravne službe Fudbalskog saveza Turske prosleđen Disciplinskom odboru za profesionalni fudbal na osnovu člana 41. Disciplinskog pravilnika za profesionalni fudbal, predstavlja konkretan pokazatelj koliko je turski fudbal udaljen od principa pravde i jednakosti.

Neprihvatljivo je da naš fudbaler Dušan Vlahović bude proslijeđen Disciplinskom odboru u situaciji u kojoj protivnički igrač, koji je tokom čitave utakmice svojim postupcima i riječima provocirao našeg fudbalera, nije ni sankcionisan. Fudbalski savez Turske i njegovi organi još jednom su pokazali neprijateljski odnos prema našem klubu, što se jasno vidi i iz ovog slučaja.

Obraćamo se Fudbalskom savezu Turske:

Ako je odluka o pokretanju disciplinskog postupka donesena na osnovu snimaka televizijskog prenosa, da li vam je televizija dostavila samo snimke našeg igrača? Ako VAR može da prati događaj na terenu i oba igrača iz svih uglova, zašto nije smatrao potrebnim da pozove glavnog sudiju da pogleda snimak?

Televizijski emiter Superlige, od kojeg se očekuje da izvještava u skladu sa principima objektivnosti i jednakosti, takođe je zakazao načinom na koji je ovu situaciju prikazao gledaocima. Televizija koja je prikazala našeg fudbalera nije u kadar dovela igrača protivničke ekipe, čime je postupila suprotno osnovnim principima sportskog prenosa.

Bešiktaš ovim putem obavještava javnost da ćemo, u cilju zaštite prava našeg kluba i našeg fudbalera Dušana Vlahovića, uputiti neophodne prigovore nadležnim organima. S poštovanjem", navedeno je u saopštenju.

Zašto je pokrenut postupak protiv Dušana Vlahovića?

U turskom derbiju u kojem su se sastali Fenerbahče i Bešiktaš bilo je mnogo tenzija, a one su eskalirale sukobom Dušana Vlahovića i Milana Škrinjara. Sve je počelo na sredini terena, kada je lopta pogodila Škrinjarovu ruku. Sudija Halil Umut Meler procijenio je da nema elemenata za prekid igre, što se nije dopalo Vlahoviću. Srpski napadač ušao je u verbalni sukob sa Slovakom, a situacija je ubrzo postala mnogo napetija.

Pogledajte sukob koji je glavna tema u Turskoj:

Dusan Vlahovic ve Skriniar arasında yaşanan gerginlik.#FBvBJKpic.twitter.com/3E8PD8HA2V — ANLIK GOLLER BURADA (@anlikgolburda)September 5, 2026

Vlahović i Škrinjar su se približili jedan drugom, ali su ostali igrači brzo reagovali i spriječili da dođe do ozbiljnijeg incidenta. Meler je obojici pokazao žuti karton. Ipak, jedan detalj iz njihove rasprave nije promakao navijačima. Vlahović je u pravcu Škrinjara napravio gest rukom, a pristalice Fenerbahčea odmah su počele da komentarišu taj potez na društvenim mrežama, a ubrzo je i Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Turske pokrenula istragu protiv Srbina.

Zbog sukoba na utakmici Dušan Vlahović bi mogao da dobije od dvije do pet utakmica suspenzije.