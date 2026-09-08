Lijepa turska novinarka Edže Kurt objavila je na svojim društvenim mrežama fotografiju sa srpskim napadačem Dušanom Vlahovićem.
Dušan Vlahović došao je u Bešiktaš i odmah izazvao delirijum. Već se to vidjelo po dočeku na aerodromu, pa se nastavilo i na zvaničnom predstavljanju na stadionu. Nije mu mnogo vremena trebalo da počne da trese mreže, a sada je ponovo u centru pažnje zbog jedne fotografije.
Lijepa turska novinarka Edže Kurt iskoristila je uzimanje izjava u miks zoni poslije meča da popriča i da se slika sa Vlahovićem. Ona je fotku objavila na društvenim mrežama sa natpisom "miks zona".
Njihova fotografija brzo je počela da se širi i po društvenim mrežama. Vlahović je u derbiju kola dao gol i bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu Bešiktaša protiv Fenerbahčea (2:1). Prije toga je protiv Koruma upisao het-trik i pokazao da se navikava brzo na novi tim.
Ko je Edže Kurt?
Turska novinarka objavila fotografiju sa Dušanom Vlahovićem
Edže Kurt je turska novinarka koja radi za popularnu sportsku platformu "Mackolik" i najviše se bavi komentarima i analizom utakmica turske lige sa akcentom na Bešiktaš, Fenerbahče i Galatasaraj.
Ona ima 34. godine i već nekoliko godina se bavi sportskim novinarstvom u Turskoj. Na Instagramu ima preko 100.000 pratilaca.
BONUS VIDEO:
(MONDO)