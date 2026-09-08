Turska novinarka objavila fotografiju sa Dušanom Vlahovićem

Lijepa turska novinarka Edže Kurt objavila je na svojim društvenim mrežama fotografiju sa srpskim napadačem Dušanom Vlahovićem.

Izvor: Instagram/e.cekurt

Dušan Vlahović došao je u Bešiktaš i odmah izazvao delirijum. Već se to vidjelo po dočeku na aerodromu, pa se nastavilo i na zvaničnom predstavljanju na stadionu. Nije mu mnogo vremena trebalo da počne da trese mreže, a sada je ponovo u centru pažnje zbog jedne fotografije.

Lijepa turska novinarka Edže Kurt iskoristila je uzimanje izjava u miks zoni poslije meča da popriča i da se slika sa Vlahovićem. Ona je fotku objavila na društvenim mrežama sa natpisom "miks zona".

Njihova fotografija brzo je počela da se širi i po društvenim mrežama. Vlahović je u derbiju kola dao gol i bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu Bešiktaša protiv Fenerbahčea (2:1). Prije toga je protiv Koruma upisao het-trik i pokazao da se navikava brzo na novi tim.

Ko je Edže Kurt?

Edže Kurt je turska novinarka koja radi za popularnu sportsku platformu "Mackolik" i najviše se bavi komentarima i analizom utakmica turske lige sa akcentom na Bešiktaš, Fenerbahče i Galatasaraj.

Ona ima 34. godine i već nekoliko godina se bavi sportskim novinarstvom u Turskoj. Na Instagramu ima preko 100.000 pratilaca.

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Pogledajte 00:19 Gol Dušana Vlahovića na Fenerbahče Bešiktaš Izvor: SportTV2/Screenshot Izvor: SportTV2/Screenshot

(MONDO)