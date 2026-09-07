Pokrenuta istraga protiv Dušana Vlahovića: Loše vijesti za Bešiktaš i Srbina

Srpski fudbaler Dušan Vlahović mogao bi da dobije pet utakmica suspenzije zbog ponašanja na turskom derbiju

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski fudbaler i nesumnjivo najbolji igrač BešiktašaDušan Vlahović mogao bi da se nađe u problemu poslije incidenta koji je izbio protiv Fenerbahčea. Vlahović je bio u sukobu sa Slovakom Milanom Škrinjarom, a sad je navodno pokrenuta istraga protiv rođenog Beograđanina.

Kako mediji u Turskoj izvještavaju, Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Turske je pokrenula istragu, a u središtu dešavanja je Dušan Vlahović i incident koji se dogodio na derbiju Fenerbahče - Bešiktaš. Razlog za pokretanje istrage su nesportski potezi, posebno nedozvoljeni znak koji je Srbin uputio Slovaku. Prema pravilima tamošnjeg takmičenja, Vlahović bi mogao da dobije suspenziju u rasponu od dvije do čak pet utakmica.

Dusan Vlahovic ve Skriniar arasında yaşanan gerginlik.#FBvBJKpic.twitter.com/3E8PD8HA2V — ANLIK GOLLER BURADA (@anlikgolburda)September 5, 2026

Jasno je da bi takav epilog bio vrlo loš za Bešiktaš, posebno nakon što je pokazao odličnu formu, a i donio je pobjedu novom timu u važnom derbiju. S druge strane, kazna koja očekuje Vlahovića znatno je manja od one koju je dobio Raul Meireleš prije nekoliko godina za isti znak. Tada je Portugalac dobio 11 utakmica suspenzije, doduše iz više razloga - navedeno je da je Meireleš vrijeđao arbitra, pokazao mu nepristojan gest i pljunuo u njegovom pravcu.

Šta se dogodilo između Vlahovića i Škrinjara?

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve je počelo na sredini terena, kada je lopta pogodila Škrinjarovu ruku. Halil Umut Meler procijenio je da nema elemenata za prekid igre, što se nije dopalo Vlahoviću. Srpski napadač ušao je u verbalni sukob sa Slovakom, a situacija je ubrzo postala mnogo napetija.

Vlahović i Škrinjar su se približili jedan drugom, ali su ostali igrači brzo reagovali i spriječili da dođe do ozbiljnijeg incidenta. Meler je obojici pokazao žuti karton. Ipak, jedan detalj iz njihove rasprave nije promakao navijačima. Vlahović je u pravcu Škrinjara napravio gest rukom, a pristalice Fenerbahčea odmah su počele da komentarišu taj potez na društvenim mrežama, a čini se i da je reakcija Disciplinske komisije vrlo brza.