"Ovo je krivično djelo, plaćenik targetira Dušana Vlahovića": Bešiktaš objavio bijesno saopštenje

Bešiktaš objavio saopštenje kao odgovor na kaznu izrečenu Dušanu Vlahoviću zbog vrijeđanja Milana Škrinjara. Klub srpskog napadača izuzetno ljut zbog načina na koji je saznao za kaznu.

Izvor: Cemal Yurttas / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Bešiktaš se oglasio u večeri u kojoj je izrečena kazna Dušanu Vlahoviću od jedne utakmice zbog vrijeđanja Milana Škrinjara na derbiju Bešiktaša i Fenerbahčea. Klub srpskog centarfora je izuzetno ljut - ne samo zbog izricanja kazne, već i zbog načina na koji je saznao za to.

Bešiktaš je imenovao turskog novinara koji je iznio tu ekskluzivnu informaciju u javnost i prije nego što je ona postala zvanična. Najavio je da će ga tužiti zbog pretrpljene štete.

"Navodni novinar, a zapravo plaćeni izvršilac, objavio je na svom nalogu na društvenim mrežama da je našem fudbaleru Dušanu Vlahoviću Komisija za profesionalnu fudbalsku disciplinu izrekla kaznu od jedne utakmice. On je to objavio sat i 40 minuta prije nego što je obavještenje stiglo zvaničnim kanalima, čime je počinio krivično djelo", naveo je Bešiktaš.

"Ovaj čovjek, kojem oni koji drže konce u svojim rukama mogu da narede da uradi šta god žele, u medijskoj kući za koju radi, kao i na svom nalogu na društvenim mrežama, otvoreno je targetirao našeg fudbalera Dušana Vlahovića kako bi bio kažnjen", takođe je saopšteno.

"Zaštitićemo klub i Vlahovića, idemo na sud"

Bešiktaš je najavio da će slučaj odnijeti na sud.

"Naš prvi fudbalski tim funkcioniše u okviru naše kompanije koja je kotirana na berzi. Tahir Kum, imenovani neprijatelj Bešiktaša, objavom čiji je cilj bio da nanese štetu našem klubu doveo je i naše investitore, koji posjeduju akcije Bešiktaš Fudbal A. Š., u opasnost od finansijskog gubitka.

On svojim razumom veličine zrna pijeska ne može ni prašinu da skine sa stijene kakva je Bešiktaš, kao ni organizacije koje mu omogućavaju da svoje prljave ideje iznosi u javnost. Sada bi trebalo da shvate da je ovaj čovjek počinio krivično djelo. Kako bismo zaštitili prava našeg kluba, našeg fudbalera Dušana Vlahovića i naših investitora, pokrenute su inicijative kako bismo se sa Tahirumom Kumom, sramotom novinarstva, obračunali pred zakonom", piše u saopštenju Bešiktaša.

Nije bilo potrebno Dušanu Vlahoviću da shvati koliko je zapaljiv ambijent u kojem je ovog ljeta nastavio karijeru poslije četiri godine u Juventusu.