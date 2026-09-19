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"Vlahović je to stalno radio": Openda krivi Srbina za neuspjeh

"Vlahović je to stalno radio": Openda krivi Srbina za neuspjeh

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Lois Openda tvrdi da je jedan od razloga za njegov neuspjeh u Juventusu i Dušan Vlahović, mada djeluje da je italijanski tim jedva čekao da ga se riješi.

Luis Openda krivi Vlahovića za neuspjeh u Juventusu Izvor: Marco Canoniero / Alamy /Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dušan Vlahović nije uspio da se dogovori sa Juventusom oko produžetka saradnje i napustio je klub. Sada je u Bešiktašu i tamo je već dobio status božanstva, obožavaju ga u Turskoj. Sa druge strane njegov nekadašnji saigrač Lois Openda je otjeran na pozajmicu u Lion. Doveden je za 43 miliona evra iz Lajpciga i ništa nije pokazao.

Uprkos svemu tome i činjenici da belgijski napadač ništa nije pokazao dok je nosio dres italijanskog kluba, tvrdi da je istina drugačija. Ističe da je uticaj na to imao i Srbin zbog svog stila igre. Mada, nigde tu nije objasnio zašto onda nije ostao u klubu kad je Dušan otišao u Tursku.

"Trener Tudor me je želio, ali su na mojoj poziciji tu već bili Vlahović i David. Dobro sam se dopunjavao u igri sa Davidom, ali tim nije navikao da igra sa igračem koji voli da trči iza zadnje linije. Uz to je Vlahović držao loptu za sebe", rekao je Openda za "L'Ekip".

Sada je na pozajmici u Lionu, tamo je upisao dva gola i jednu asistenciju na osam mečeva, što je mnogo bolje nego što je uradio cijele sezone u Juventusu.

"Pokušavao sam da koristim svoje šanse, ponekad sam to i činio, ali sam pred kraj sezone shvatio da moram da odem. Ne bih rekao da je dolazak bila greška. Dobio sam priliku da radim na određenim aspektima igre o kojima nisam ni razmišljao. Znao sam u šta ulazim i siguran sam da bih u drugačijim okolnostima uradio bolji posao", zaključio je Openda.

Tagovi

Juventus Dušan Vlahović

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