Nvora brani Batlera i opravdava njegovu krizu: "Sjajan je igrač, pokušava da pohvata sve"

Džeredu Batleru ne ide u pripremnom periodu i toga su svjesni svi u Crvenoj zvezdi, pa i Džordan Nvora koji je stao u njegovu odbranu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobjedom u generalnoj probi protiv Arisa (91:87) najavila novu sezonu. Prvi naredni meč je protiv Žalgirisa u Areni na startu Evrolige (24. septembar), a jedan od igrača koji je pokazao najbolju formu do sada je Džordan Nvora. Ne samo u napadu, koji mu je jača strana, već i u nekim defanzivnim zadacima.

"Dobro je kada pobjedom završite pripreme. Smatram da imamo još mnogo stvari na kojima moramo da radimo i da ih dotjeramo, ali idemo u dobrom smjeru. Ima dosta novih igrača, treneri su novi, još se privikavamo. Svakog dana pravimo korak u pravom smjeru", rekao je Nvora za "Meridiansport".

Svjestan je i sam da je cijela ekipa u prošlom meču sa Arisom odirala veoma loše i zato i doživjela ubjedljiv poraz (98:74).

Znali smo da na prošlom meču protiv Arisa nismo bili na svom nivou, nismo bili usredsređeni, možda nismo shvatili taj meč dovoljno ozbiljno. Zabolio nas je taj poraz, dobro su nas udarili, pa smo sada morali da izađemo na teren da se borimo i pobijedimo.

"Mnogo sam radio, prija mi rad sa Navarom"

Nvora je pripremni period završio sa prosjekom od 17,5 poena na šest mečeva. Vidi se da je dosta radio na sebi.

"Mnogo sam radio tokom ljeta. Želim da budem bolji igrač nego prošle godine i da napravim korak u pravom smjeru. Ne samo zbog sebe, već i zbog cijelog tima. Hoću da sa Zvezdom uradimo nešto što dugo nije urađeno, pa da vidimo dokle možemo da stignemo."

Potvrdio je da mu odgovara rad sa novim trenerom Ibonom Navarom i akcije koje sprema za njega.

"Treba vremena da se prilagodimo sistemu, ali je sistem dobar. Igrač sam koji može da igra na mnogo različitih načina. Iskreno, lakše mi je kada izlazim iz blokova, koristim blokove bez lopte i utrčavanja. To su stvari koje čine igru jednostavnijom i donose neke lakše poene, umjesto da se sve vrijeme igra kroz izolacije što mi prija. Trener je imao mnogo uspjeha u Španiji i taj način rada donosi ovde."

"Batler će naći rješenje"

U isto vrijeme dok je Nvora blistao na pripremama, Džered Batler se žestoko mučio. Protiv Arisa je ubacio samo jedan poen.

"Džered je sjajan igrač i biće sve to dobro, pokušava još da pohvata sve. Prošle godine smo se mnogo oslanjali na igru iz izolacije, ove godine to nije slučaj. Dovoljno je kvalitetan da pronađe rješenje i znam da će uspjeti. Sjajan je igrač, potrebno mu je vrijeme da se adaptira. To ne važi samo za njega, već za cijelu ekipu. Mnogi igrači se još uvek navikavaju, pa i ja. Siguran sam da će se Batler prilagoditi, veliki igrači to rade."

Upitan je i za odnos sa novim bekovskim tandemom koji čine Kris Džouns i Nik Vajler-Beb.

"Imam baš dobar osjećaj povodom njihovog dolaska i onoga šta mogu da donesu timu. Nik je bio najbolji defanzivac u Evroligi, Kris je napadački sjajan i mnogo nam znače. Imamo dvojicu odličnih plejeva koji će voditi ekipu. Sada nas čeka meč sa Žalgirisom, imamo dovoljno vremena da doteramo neke stvari i nastavićemo da napredujemo", zaključio je Nvora.