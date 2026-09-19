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"Jokiću, a kako da ja smuvam Srpkinju?": Porter se okrenuo ka plavuši i otkrio sve o Nikoli

"Jokiću, a kako da ja smuvam Srpkinju?": Porter se okrenuo ka plavuši i otkrio sve o Nikoli

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Majkl Porter junior otkrio je da je jednom prilikom pitao Nikolu Jokića za pomoć u vezi jedne djevojke.

Majkl Porter junior tražio pomoć od Jokića u vezi djevojke Izvor: Printscreen/YouTube/One Night with Steiny

Majkl Porter junior je sa Nikolom Jokićem osvojio titulu u Denveru, pa je prošle sezone otišao iz kluba. Tačnije, čelnici franšize su ga trejdovali i tražili su neko drugo rješenje. Od kada je otišao gostuje po mnogim podkastima, priča javno o raznim temama i uvijek kaže nešto neočekivano.

Tako je bilo u jednom od podkasta gdje ga je voditelj pitao za srpskog centra i za to da li ga je ikada pitao za neke savjete iz života, ne samo vezane za košarku.

"Jokić je najbolji. Pisao sam mu jednom. Pričao sam sa jednom djevojkom slovenskog porijekla", počeo je Porter.

Onda se okrenuo ka voditeljki i lijepu plavušu je pitao da li zna nešto o njima, na šta je ona odgovorila odrično. Onda je nastavio priču i pokazao da mu geografija nije jača strana.

"Da li se tako kaže? Aha. On je iz Srbije, to je mjesto koje pripada tom području. Pitao sam ga šta bi trebalo da radim, kako tome svemu da pristupim. Kakve su djevojke?", pričao je Porter.

Šta mu je Jokić na to odgovorio?

Ono što je zanimalo i voditelja i voditeljku podkasta bilo je šta je Jokić odgovorio.

"Onda mi je sve lijepo napisao, detaljno", rekao je Porter.

Odmah je upitan da li mu je Nikola stvarno sve to detaljno pojasnio.

"Ne, nije mi odgovorio ništa", nasmijao se Porter na kraju.

Tagovi

Nikola Jokić

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