Završio karijeru u Zrinjskom, pa odmah postao trener nekadašnjeg šampiona BiH

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Mateo Sušić zvanično je okončao igračku karijeru u dresu mostarskog Zrinjskog i odmah počeo novo poglavlje - preuzeo je funkciju šefa stručnog štaba Brotnja iz Čitluka.

Izvor: Promo/FS BiH

Za Sušića je ovo povratak tamo gdje je sve počelo, jer je upravo u Čitluku napravio svoje prve fudbalske korake prije nego što je prešao u Zrinjski i započeo impresivan profesionalni put dug gotovo dvije decenije.

Tokom bogate karijere, Sušić je pored Zrinjskog nosio dresove hrvatske Istre 1961, njemačkog Energi Kotbusa, rumunskog Kluža, moldavskog Šerifa i kiparskog APOEL-a iz Nikozije. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 11 nastupa.

Iza njega je izuzetno trofejna karijera u kojoj je osvojio čak 17 pehara (devet titula, četiri nacionalna kupa i četiri superkupa):

S "plemićima" je bio šampion, osvajač Kupa i Superkupa BiH, sa šerifom je osvojio četiri titule prvaka Moldavije, tri Kupa i jedan Superkup, sa Klužom tri pehara šampiona Rumunije i Superkup, te po jednu titulu na Kipru i pehar Superkupa sa APOEL-om.

Iz Brotnja, koji je 2000. godine bio šampion BiH, nisu sakrivali ponos što su u svoje redove vratili čovjeka sa ogromnim evropskim iskustvom.

Izvor: Facebook/ HŠK Brotnjo Čitluk

"Nakon gotovo dvije decenije profesionalnog fudbala, Mateo se vraća tamo gdje je sve počelo. Njegovo iskustvo, fudbalsko znanje i profesionalnost predstavljaju veliki potencijal za naš klub. U vremenu koje je pred nama želimo graditi ekipu temeljenu na radu, disciplini, zajedništvu i razvoju mladih igrača", poručili su iz čitlučkog kluba uz poruku dobrodošlice: "Mateo, dobro nam došao kući!"

Brotnjo se danas takmiči u Drugoj ligi FBiH - Jug (treća liga BiH).

(MONDO)