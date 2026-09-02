"Obećao sam da ću se vratiti": Adem Ljajić otkrio zašto je izabrao Novi Pazar

Adem Ljajić se i zvanično vratio u Novi Pazar, predstavljen je u novom-starom klubu i objasnio je zašto je donio baš takvu odluku

Izvor: MN PRESS

Adem Ljajić (34) vratio se u srpski fudbal. Ponovo je obukao dres Novog Pazara. Zvanično je predstavljen u novom-starom klubu i potpisao je ugovor do kraja sezone. Biće od velikog značaja za trenera Strahinju Pandurovića i ekipu. Zašto se vratio? Objasnio je to i on sam.

"Otvara se neko novo-staro poglavlje. Kada sam odlazio, obećao sam da ću se sigurno vratiti. Taj momenat se dogodio, bilo je ovo dugo ljeto za mene. Dosta turbulencija, raskid sa Sarajevom, bili su neki drugi klubovi u priči, ali je presudilo srce. Vratio sam se da igram za svoj narod, za svoj grad i klub, za ove ljude koji za njega žive. Emotivan sam, kao da prvi put igram za Pazar. Uzbuđen sam i jedva čekam prvi trening i ako Bog da, da upišemo pobjedu na prvoj utakmici", rekao je Ljajić.

Nije želio previše da priča o timu koji je bio kada je Adem igrao u prvom mandatu i kako je sada.

"Ne bih da upoređujem dva tima. Prošli put smo izborili Evropu. Pratio sam sve mečeve, kvalitetna je ekipa, treba puno rada, truda i odricanja. Sezona neće biti laka, liga je skraćena, kvalitet je porastao, daćemo sve od sebe. Ne dajem obećanja, ali postavljam ispred sebe uvijek visoke ciljeve, kao i sam klub. Svi zajedno ćemo se boriti, prvo da uđemo u plej-of, pa ćemo vidjeti za dalje", poručio je Ljajić i dodao da je srpska liga kvalitetnija od lige Bosne i Hercegovine.