BBC zbog Novaka napravio presedan

Novak Đoković je natjerao BBC da uradi nešto što ne radi gotovo nikada, da pomjeri svoju glavnu emisiju.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Meč Novaka Đokovića i Feliksa Ože-Aljasima na Vimbldonu napravio je mnoge presedane, pa je tako i BBC morao da uradi ono što gotovo nikada ne čini, da pomeri svoj najbitniji program. Vijesti u 22:00 na BBC1 su bukvalno kamen temeljac TV programa javnog servisa Ujedinjenog kraljevstva, ali nikome nije padalo na pamet da prekida prenos najboljeg teniskog meča koji smo gledali odavno.

Meč je na kraju otišao u pet setova, trajao je pet sati i 15 minuta čime je ušao u istoriju kao najduže četvrfinale ikada na Vimbldonu, ali i sa 39 godina veliki Novak Đoković je uspio da dođe do pobjede.

Komentator Nik Malins ostao je bez riječi uživo u programu i vikao je: "Šta se ovde dešava?", dok je "BBC" nakon meča na društvenim mrežama istakao: "Kakav teniski meč! Poslije pet setova i tri tajbrejka protiv Feliksa-Ože Aljasima Novak Đoković je osigurao svoje mjesto u polufinalu Vimbldona."

Da li se ovo ikada dešava?

Vijesti koje je trebalo da budu emitovane u 22 časa na kraju su pomjerene za više od sat vremena, što je zaista presedan. Do sada se vrlo rijetko dešavalo da se vijesti pomjere za sat ili više, a ugalvnom se to dešavalo zbog sporta. Tako su noseće vijesti BBC-a pomjerane po nekoliko puta na svim Svjetskim prvenstvima od 2002. godine do sada, zatim zbog Olimpijskih igara se nekoliko puta desilo da budu pomjerane vijesti tako kasno, kao i zbog Evropskog prvenstva u fudbalu 2016. goine. Jedini nesportski događaj koji je pomjerio vijesti u 22.00 su izbori 2024. godine, mada su vijesti tada zamijenjene programom koji je pratio izbore.

Ranije se BBC izvinjavao zbog Novaka

Bilo je do sada na ovom turniru problema zbog prenosa Novaka Đokovića, pa se tako BBC izvinjavao zbog tehničkih problema u meču koji je Srbin igrao sa Arturom Rinderknešom. Tokom tog meča u više navrata nije bilo ispravne grafike na ekranu i komentator Endru Koter je morao da se izvini u uživo programu zbog problema.

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