"Nisu ni blizu": Muratoglu objasnio šta razlikuje Đokovića od Sinera i sve je u pravu

Patrik Muratoglu objašnjava ključne razlike između Đokovića i Sinera, koje utiču na njihove šanse u polufinalu Vimbldona.

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Novak Đoković i Janik Siner igraju u petak oko 17 časova za finale Vimbldona i nema sumnje da će to biti još jedna epska borba, kakve su nam priređivali i u prethodnim okršajima. Biće ovo čak četvrti put da igraju na londonskoj travi, za sada Đoković ima pobjedu više, ali zbog toga što je Siner ipak prvi na svijetu - očigledno je da je favorit po kladionicama.

Šta je to što bi moglo da odluči? Odavno su već počele da kolaju različite teorije, razgovori o taktici, a sada se javio i jedan od najpoznatijih teniskih trenera Patrik Muratoglu. Iako je znao često da "pecne" Đokovića, sada je apsolutno sve bio u pravu.

Šta je prognozirao Muratoglu?

"Postoji ogromna razlika između načina na koji Janik Siner i Novak Đoković upravljaju svojim mečevima, a to ima veliki uticaj na njihove šanse da pobjede u najvećim duelima", rekao je Muratoglu i potom objasnio na šta misli.

"Od početka turnira gledamo drugačijeg Novaka Đokovića. On se uvijek prilagođava protivniku. Ako procijeni da ne mora da igra na 100 odsto, neće to ni raditi. Ako ga uporedite sa Janikom Sinerom, vidjećete da on igra punim intenzitetom u svakom meču, od prvog do posljednjeg poena. Trudi se da protivniku prepusti što manje gemova i da pobijedi što ubjedljivije. Novak to nikada ne radi", dodao je Muratoglu.

Da li zbog toga Novak i u 40. godini briljira?

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"Novak će se gotovo uvijek dovesti u situaciju da mora da igra mnogo veoma važnih poena. Opet, ne znam da li to radi namjerno ili ne, ali činjenica je da se to dešava. On podiže nivo igre tek kada više nema izbora i upravo zato je takav takmičar kakav jeste", naglasio je Muratoglu i opet objasnio da Siner sasvim drugačije igra svoje mečeve.

"To je potpuno drugačije od Janika Sinera, koji uništava protivnika kad god može. Tako zapravo stiče naviku da konstantno igra maksimalnim intenzitetom. S druge strane, zbog toga nema mnogo prilika da igra te zaista kritične poene tokom meča. A kada dođu veliki mečevi, to može da napravi razliku.To se jasno vidjelo u Australiji protiv Novaka - na kraju meča Janik je osvojio 12 poena više od Novaka. Ali Novak je dobio meč zato što je bio najefikasniji upravo onda kada je bilo najvažnije", podsjetio je Francuz na posljednji njihov obračun.

Kakav je skor Đokovića i Sinera?

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Iako je Đoković čak 14 godina stariji od Sinera, i dalje je ozbiljan izazivač najboljeg igrača svijeta. Njih dvojica su do sada odigrala 11 mečeva i pet je pripalo Noletu, a šest Italijanu. Đoković je i dobio prethodni duel u Australiji (3:2), jedini u ovoj godini, dok je lane izgubio od Italijana na Vimbldonu u polufinalu (3:0).

Prethodno je dobio Sinera na Vimbldonu u četvrtfinalu 2022. godine (3:2), pa godinu dana kasnije lakše u polufinalu (3:0). Novak ima i sedam titula na Vimbldonu, a Siner jednu - prošlogodišnju.