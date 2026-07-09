"Srđan Đoković mi je to tražio, odbio sam i ne kajem se": Italijan odabrao Hrvata i napravio grešku karijere

Italijanski stručnjak Rikardo Pjati imao je priliku da sarađuje sa Novakom Đokovićem i Janikom Sinerom i vrlo dobro poznanje njihove sličnosti i razlike.

Izvor: AFP7 / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra protiv svjetskog broja 1 Janika Sinera u polufinalu Vimbldona. Nadamo se da nećemo gledati reprizu prošlogodišnjeg okršaja, pošto je Italijan slavio, a potom i osvojio titulu na londonskom slemu. Čim se Siner pojavio na ATP turu, teniski stručnjaci su govorili o njegovim sličnostima sa Novakom, a istina je da su za mentora imali istog čovjeka, Rikarda Pjatija koji uživa veliki kredibilitet u "bijelom sportu".

Posebno je zanimljiva priča zašto Pjati nije mogao da nastavi saradnju sa Đokovićem, iako je znao da je pred njim velika karijera.

Ko je Rikaro Pjati?

Izvor: Rob Prange / Zuma Press / Profimedia

Italijanski trener je sarađivao sa mnogim velikim imenima, ali među njima se izdvajaju Đoković i Siner. Sa srpskim asom nije proveo dug vremenski period, dok mu sunarodnik mnogo više duguje. Sa Đokovićem je sarađivao od kraja 2005, pa do juna 2006, dok je imao nemjerljiv uticaj na razvoj Janika. Bio mu je trener od 13. do 20. godine, a njihov rastanak 2022. godine je bio iznenađenje za mnoge.

Pjati je trenirao još Miloša Raonića, Rišara Gaskea, Bornu Ćorića, Mariju Šarapovu, a zbog Ivana Ljubičića je morao da napusti tabor Novaka Đokovića.

Zašto je Pjati napustio Đokovića?

U jednom intervjuu za "Korijere dela Sera" otkrio je da nije mogao da nastavi sa Đokovićem zbog obaveza koje je imao sa Ivanom Ljubičićem sa kojim je imao dosta uspjeha.

"Bilo je to proljeće 2005. godine. Imao sam dosta uspjeha sa Ivanom Ljubičićem, koji je bio sa mnom od djetinjstva, ali sam želio da u svoj tim dovedem neke mlađe igrače. 'Ima jedan dečko...', rekao mi je prijatelj. Bio je broj 250 na svijetu i samo jednom sam ga vidio u Australiji kada ga je razbio Marat Safin sa 6:0, 6:2, 6:1. To vam govorim kao dokaz da ni o kome ne smijete da sudite na prvu loptu. Radili smo zajedno godinu i po dana i ja sam shvatio da on uvijek škilji prije nego što udari lopticu, pa sam ga savjetovao da ode kod oftamologa. Šta se desilo? Imao je dioptriju od minus dva! Uskoro nakon toga smo se razišli jer nisam mogao da konstantno budem uz njega“, prisjetio se Pjati.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je uskoro angažovao Marjana Vajdu sa kojim je osvojio sve što se može osvojiti i ispisao istoriju bijelog sporta, tako da nije mnogo patio za Italijanom.

Pravi razlog rastanka je svakako to nije mogao da mu se posveti u punom smislu, što je od njega zahtijevao njegov otac Srđan. Ipak, kaže da se nikada nije pokajao zbog te odluke.

"Apsolutno ne žalim za tim. Njegov otac je od mene zahtijevao potpunu posvećenost, ali ja sam bio vjeran svojoj djeci i nisam mogao da ih napustim, a postojao je i jedan problem. Ljubičić je bio Hrvat bosanskog porijekla, a Novak Srbin. Rat na Balkanu tek što se završio i stanje u te dvije zemlje i dalje je bilo veoma napeto. Donio sam dobru odluku što sam ga pustio da ode. I dalje mi je san da moj igrač osvoji Grend slem i taj san dijelim sa Janikom (Sinerom). Potraga za Svetim gralom se nastavlja", rekao je tada Pjati.

Po čemu su slični Đoković i Siner?

Vidi opis "Srđan Đoković mi je to tražio, odbio sam i ne kajem se": Italijan odabrao Hrvata i napravio grešku karijere Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pjati je uporedio svoje nekadašnje učenike i istakao sličnosti u mentalitetu i načinu igre.

"Ako Sinera uporedite sa Đokovićem, ima sličnu tehniku i kretanje, ali mislim da su njegovi udarci trenutno jači od Noletovih. Naravno, Nole je sada stariji, ali mislim da Janik ovdje ima nešto više", rekao je Italijan i dodao:

"Veoma su slični, ali i veoma različiti. Ponekad zaboravim kakav je Novak bio kad je bio mlađi, ali jasno je da je prošao kroz dosta teških situacija sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Mentalno su obojica jaki. Kad govorim o njihovom umu, mislim da su obojica vrlo jasni u tome šta bi trebalo da rade. Odmah shvate šta je potrebno."