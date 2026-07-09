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Finale prije finala na Vimbldonu: Poznato kad Đoković i Siner izlaze na teren

Finale prije finala na Vimbldonu: Poznato kad Đoković i Siner izlaze na teren

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković i Janik Siner na teren će u petak poslije meča Zvereva i Ferija

Poznato kad Đoković i Siner izlaze na teren Izvor: corleve / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sastaće se sa prvim igračem svijeta Janikom Sinerom u polufinalu Vimbldona. Ovaj duel je na programu nakon meča Saše Zvereva i Artura Ferija, koji počinje u 14.30.

Novak Đoković se plasirao u polufinale Vimbldona nakon što je bio bolji od Feliksa Ože-Alijasima u meču koji je trajao nevjerovatnih pet sati i 15 minuta. Đoković je nešto prije ponoći završio ovaj duel, ali je imao dva dana odmora da se pripremi za naredni susret.

S druge strane, njegov rival Janik Siner je znatno odmorniji, pošto je svoj meč završio u utorak već oko 17 časova, kada je savladao Jana Lenarda Štrufa.

Mora se priznati da odluka organizatora pomalo čudi, s obzirom na to da su i Zverev i Fric bili na terenu u srijedu, dok su Novak i Siner svoje mečeve završili još u utorak. Zbog toga su očekivanja bila da će Srbin i Italijan prvi na teren, no organizatori su riješili da "promiješaju karte". 

Ovo će biti 12. duel Đokovića i Sinera. U posljednjem susretu dvojice tenisera slavio je Novak Đoković, a taj meč odigran je u polufinalu Australijan opena. U prethodnih pet međusobnih duela Siner je bio bolji, ali forma koju je Novak pokazao u Londonu daje mu veliku šansu protiv prvog igrača svijeta.

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Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Tenis Vimbldon

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