"Siner više nema slabu tačku": Beker upozorio Đokovića, ovo može da mu napravi veliki problem

Nekadašnji trostruki šampion Vimbldona Boris Beker oglasio se pred teniski klasik koji je na programu u petak od 14.30.

Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Legendarni Nijemac Boris Beker se slaže da Novak Đoković na ovogodišnjem Vimbldonu ima najbolju šansu za osvajanje 25. grend slem titule. Ipak, za rivala će imati aktuelnog šampiona i prvog "reketa" sijveta Janika Sinera koji se nije previše istrošio na putu ka polufinalu.

Takođe, slavni as kaže da je unaprijedio servis, koji mu je ranije u karijeri na travi bio "slaba tačka".

"Novak ovdje ima najveću šansu za osvajanje 25. gren slema i on to zna. Njega je najteže savladati na travi, a ne treba zaboraviti ni da je pobijedio Janika u polufinalu u Melburnu. Nole je na gren slemovima uvijek najteža prepreka", kaže Beker za "Gazetu delo Sport".

Italijan će morati da igra na najvišem nivou ako želi da pobijedi čovjeka koji je podizao pehar čak sedam puta na Centralnom terenu.

"Siner će morati da igra bolje nego do sada. Jako je važno sebe dovesti u situaciju da vrhunac forme dostigne u završnici tutnira i mislim da je to uspio. Postoji jedna stara poslovica, grend slem se gubi u prvoj nedjelji, a osvaja u drugoj. Siner je izbjegao ovo prvo i sada je u odličnoj situaciji za ovo drugo."

Izvor: Poly Fei / Zuma Press / Profimedia

Siner je najteži posao imao protiv srpskog igrača Miomira Kecmanovića. Gubio je sa 2:1 u setovima, ali onda uspio da slavi poslije pet setova i spriječi senzaciju.

"Taj prvi meč je bio ključni. Za Janika je to bila veoma teška situacija jer on nema dobre rezultate u ovakvim partijama. Od tog susreta je počeo da podiže igru. Veoma je važno da poslije nije gubio energiju, jer je poslije onoga što mu se desilo u Parizu imao razne dileme u vezi svoje fizičke spreme. Mislim da sada može da prebaci u petu brzinu."

Siner je u odnosu na prošlu godinu dodatno unaprijedio servis, što može predstavljati problem Novaku.

"Janiku je servis ranije bio slaba tačka, ali su njegovi treneri Daren Kejhil i Simone Vanjoci odradili sjajan posao. Sada je to njegovo važno oružje na travi. Servira mnogo asova i osvaja lake poene."