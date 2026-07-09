Organizatori Vimbldona opet izašli u susret Janiku Sineru pred polufinale sa Novakom Đokovićem

Srbin i Italijan odigraće svoj 12. međusobni duel u polufinalu Vimbldona.

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Termini polufinalnih duela na Vimbldonu izazvali su dosta polemike. Program na Centralnom terenu u petak otvaraju Nijemac Aleksandar Zverev i britanska senzacija Artur Feri od 14.30, dok će sedmostruki šampion Novak Đoković i prvi "reket" svijeta Janik Siner svoj duel početi oko 17 časova. Realno gledano, moguće je da čekamo na novi teniski klasik i do 18 časova...

Iako se očekivalo da Novak i Janik prvi izađu na teren, organizatori su odlučili da okrenu stvari u svoju korist i pomjere ih kasniji termin, a sve zbog popularnosti dvojice asova, što će im donijeti dodatnu gledanost. Postoji i druga strana priče, ova opcija mnogo više odgovara Sineru...

Zašto ovo ide u prilog Sineru?

Prognoza kaže da će u momentu odigravanja prvog polufinalnog meča iznositi 30 stepeni, pa je Siner tako izbjegao scenario sa Rolan Garosa kada je kolabirao na terenu i doživio šokantan poraz od Argentinca Huana Manuela Serundola.

"Ne znam kada će me staviti da igram, ali svejedno mi je. Osjećam da sam dobro pripremljen. Odradili smo kvalitetne pripreme. Šta god da se dešavalo u prošlosti, to je sada iza nas. Sada ćemo vidjeti da li smo pronašli rješenje", rekao je Siner poslije plasmana u polufinale.

Srpski as ima drugačije probleme kada je u pitanju prvi termin, ali to u petak neće biti slučaj. "Uvijek imam problem sa tom pozicijom sunca na početku meča, oko jedan-dva popodne, kada je sunce direktno u nabačaju loptice sa jedne strane. Tada mi ostane sjenka i poslije dva gema praktično ne mogu da vidim loptu", rekao je Đoković i dodao:

"To je problem koji imam tokom cijele karijere. Da li je zbog svijetlih očiju ili nečeg drugog, ne znam, ali tako je, kako je".

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Pogledajte 00:37 Novak Đoković slavi pobedu na Vimbldonu Izvor: RTS2 Izvor: RTS2

(MONDO)