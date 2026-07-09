logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Organizatori Vimbldona opet izašli u susret Janiku Sineru pred polufinale sa Novakom Đokovićem

Organizatori Vimbldona opet izašli u susret Janiku Sineru pred polufinale sa Novakom Đokovićem

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srbin i Italijan odigraće svoj 12. međusobni duel u polufinalu Vimbldona.

bura oko termina djokovica i sinera na vimbldonu Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Termini polufinalnih duela na Vimbldonu izazvali su dosta polemike. Program na Centralnom terenu u petak otvaraju Nijemac Aleksandar Zverev i britanska senzacija Artur Feri od 14.30, dok će sedmostruki šampion Novak Đoković i prvi "reket" svijeta Janik Siner svoj duel početi oko 17 časova. Realno gledano, moguće je da čekamo na novi teniski klasik i do 18 časova...

Iako se očekivalo da Novak i Janik prvi izađu na teren, organizatori su odlučili da okrenu stvari u svoju korist i pomjere ih kasniji termin, a sve zbog popularnosti dvojice asova, što će im donijeti dodatnu gledanost. Postoji i druga strana priče, ova opcija mnogo više odgovara Sineru...

Zašto ovo ide u prilog Sineru?

Prognoza kaže da će u momentu odigravanja prvog polufinalnog meča iznositi 30 stepeni, pa je Siner tako izbjegao scenario sa Rolan Garosa kada je kolabirao na terenu i doživio šokantan poraz od Argentinca Huana Manuela Serundola.

"Ne znam kada će me staviti da igram, ali svejedno mi je. Osjećam da sam dobro pripremljen. Odradili smo kvalitetne pripreme. Šta god da se dešavalo u prošlosti, to je sada iza nas. Sada ćemo vidjeti da li smo pronašli rješenje", rekao je Siner poslije plasmana u polufinale.

Srpski as ima drugačije probleme kada je u pitanju prvi termin, ali to u petak neće biti slučaj. "Uvijek imam problem sa tom pozicijom sunca na početku meča, oko jedan-dva popodne, kada je sunce direktno u nabačaju loptice sa jedne strane. Tada mi ostane sjenka i poslije dva gema praktično ne mogu da vidim loptu", rekao je Đoković i dodao:

"To je problem koji imam tokom cijele karijere. Da li je zbog svijetlih očiju ili nečeg drugog, ne znam, ali tako je, kako je".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković slavi pobedu na Vimbldonu
Izvor: RTS2
Izvor: RTS2

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Novak Đoković Vimbldon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC