"To je tad bilo i neće se ponoviti": Navratilova već rekla Sineru da je pobijedio Đokovića

Novak Đoković se danas suočava sa Janikom Sinerom na Vimbldonu, a Martina Navratilova vjeruje da je Siner već pobijedio.

Izvor: YouTube/Tennis Channel/Wimbledon/Screenshot

Novak Đoković boriće se danas protiv Janika Sinera za novo finale Vimbldona, u terminu koji je mnoge iznenadio. Njih dvojica će izaći na Centralni teren poslije 17 časova, kada svoj meč odigraju Artur Feri i Saša Zverev, odnosno biće to drugi meč dana, što više odgovara Italijanu koji se ne snalazi na velikim vrućinama.

Naravno, ima tu još okolnosti koje idu na Sinerovu stranu, od toga da je 14 godina mlađi, da nije u četvrfinalu igrao više od pet sati sve do ponoći, ali već je Đoković pokazivao da to ne mora da bude prepreka. Ubijedio je mnoge da može i te kako da bude izazivač Sineru na najvećoj sceni i to je tako sa većinom analitičara koji su promijenili stav poslije epskog duela na Australijan openu. Jedino nije uspio da promijeni mišljenje Martini Navratilovoj.

Zašto je Navratilova otpisala Đokovića?

Kada je Džim Kurijer pomenuo meč Đokovića i Sinera u Melburnu, u kome je srpski as trijumfovao u pet setova, Navratilova je odmah odbacila da je moguće ponoviti takvu partiju.

"Hm, taj meč kad je Novak igrao protiv Sinera i pobijedio ga u Australiji - spasio je 16 od 18 brejk lopti. Ne znam da li može to ponovo da uradi ako dopusti toliko brejk šansi. I mislim da je Siner sada u boljoj fizičkoj i psihičkoj formi nego što je bio u Australiji, tako da mislim da je sve na Sinerovoj strani", rekla je Navratilova koja se potom malo "ujela za jezik".

"Novaka nikada ne možete otpisati, ali što duže meč bude trajao, mislim da je to bolje za Sinera. Siner mora da osjeća da mu je ovo - možda ne posljednja šansa, ali posljednja najbolja šansa...".

Đokoviću rekli da juri rekord Navratilove

Izvor: YouTube/Sky sports

Interesantno je da je Novak Đoković na ovom Vimbldonu srušio rekord Rodžera Federera po broju pobjeda, sada ih već ima 107, međutim tada su mu na terenu rekli da ipak nije najbolji - i da je ispred njega Martina Navratilova sa 120.

Naravno, niko je do tog trenutka nije spominjao jer se uvijek o Federeru pričalo kao o neprikosnovenom, na šta se Đoković samo kiselo nasmijao:

"Siguran sam da će biti još neko poslije tih 120. Biti sposoban da pišem istoriju ovog sporta ovdje, to je privilegija. Ovo je ovdje uvijek bio turnir iz mojih dječačkih snova. Razmišljam dan za danom, danas je bilo malo više tenzije nego inače i srećan sam što sam prošao", rekao je Novak i dodao:

"Predlažem da igramo Federer i ja za tu 106. pobjedu".

Kakav skor imaju Đoković i Siner?

Siner i Đoković danas popodne inače igraju 12. međusobni duel.

Pet je do sada pripalo Noletu, a šest Sineru. Đoković je i dobio prethodni duel u Australiji (3:2), jedini u ovoj godini, dok je prošle godine izgubio od Italijana na Vimbldonu u polufinalu (3:0). Prethodno je dobio Sinera na Vimbldonu u četvrtfinalu 2022. godine (3:2), pa godinu dana kasnije lakše u polufinalu (3:0). Novak ima i sedam titula na Vimbldonu, a Siner jednu - prošlogodišnju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!