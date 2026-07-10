"Novače, znam kako da dobiješ Sinera": Đokoviću savjete daje teniser koji ništa nije osvojio

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izlazi na teren u petak protiv Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković igraće 55. polufinale na grend slem turnirima. Rival će mu biti znatno mlađi i trenutno najbolje rangirani teniser svijeta Janik Siner. Jasno je da će pred iskusnim veteranom biti novi veliki izazov, posebno ako se uzme u obzir da je na terenu proveo znatno više vremena od Italijana. Zbog toga je bivši američki teniser Stiv Džonson odlučio da podijeli nekoliko savjeta za srpskog asa koji bi mogli da mu budu od koristi pred spektakl u Londonu.

U najnovijoj epizodi podkasta "Something Major", bivši američki teniser Stiv Džonson govorio je o tome šta Novak Đoković mora da uradi kako bi savladao Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

"Novaku odgovara da bude toplo. Potrebno je da odigra na svom najboljem nivou ili makar vrlo blizu toga i forhendom i bekhendom. Mora odlično da se kreće, a Siner bi trebalo da ima nešto slabiji dan na servisu", rekao je Džonson.

"Već smo viđali takve situacije. Kada Siner ne servira na vrhunskom nivou, Novak zna da uđe u poene poslije drugog servisa i tada može da preuzme kontrolu. U ovom meču mora da ostavi i poslednji atom snage na terenu. Ako stigne do finala, tada je sve moguće. Siner na ovom turniru nije prikazao svoj najbolji tenis, što može da bude ohrabrujuće za Novaka. Ipak, ne treba zaboraviti da je ove godine osvojio pet masters turnira, tako da je taj vrhunski nivo i dalje u njemu", podsjetio je bivši teniser na važnu sitnicu u Sinerovoj dosadašnjoj sezoni.

Novak je poslije meča od pet sati i 15 minuta protiv Feliksa Ože Alijasima imao dva dana pauze. Koliko odmor znači Srbinu svjestan je i Amerikanac.

"Najveće pitanje je kako će se oporaviti. Imao je dva dana pauze prije meča sa Sinerom. Vjerujem da za 48 sati može gotovo potpuno da obnovi energiju. Vrhunski sportisti znaju veoma brzo da se oporave. Mislim da je izuzetno značajno to što se našao u dijelu žrijeba sa Sinerom, jer je svoj prethodni meč igrao u ponedjeljak i tako dobio dodatni dan za odmor", zaključio je Džonson koji je nekad bio 21. igrač svijeta.

Novak Đoković i Janik Siner sastaju se u petak posle meča Aleksandera Zvereva i Artura Ferija koji je na programu u 14.30 sati. Prema tome, susret najboljeg svih vremena i prvog tenisera svijeta ne bi trebalo očekivati prije 17 časova.

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