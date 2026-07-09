Novak Đoković sa sinom trenirao pred polufinale Vimbldona: Stefan "spremio" oca za Janika Sinera

Novak i Stefan trenirali na Vimbldonu, pa će Janik Siner morati da bude bolji od taktike koju su Đokovići zajedno spremili.

Izvor: X/frani2312/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u petak protiv Janika Sinera svoje 15. polufinale Vimbldona. Biće to još jedan meč za istoriju, ali i prilika da najbolji srpski sportista napravi novi korak ka večnosti - italijanski igrač vjerovatno mu je najveća prepreka na putu do 25. grend slem titule koju čekamo već godinama.

Za meč protiv Sinera, kojeg je prije nekoliko mjeseci pobijedio u polufinalu Australijan opena, Novak Đoković se pripremao na neobičan način. Na travnati teren u južnom dijelu Londona izašao je sa sinom Stefanom, koji mu je ovog puta bio sparing partner na mreži. Njih dvojica su razmjenjivali udarce, a Stefan je pokazao da ima i talenat i lucidnost pošto je u jednoj situaciji lobovao oca.

Ovakve situacije su i glavni motiv za Novaka Đokovića da u poznoj fazi karijere bilježi velike rezultate na grend slem turnirima. Naravno, srpski teniser igra da bi osvajao pehare, ali je više puta isticao koliko mu znači podrška sina Stefana i ćerke Tare, koji sada mogu da ga prate širom planete i navijaju za njega. Pogledajte dio treninga:

Father and son ❤️



The cutest thing you’ll see today



And then time for fans pic.twitter.com/QCVgGcvx40 — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312)July 9, 2026

Polufinalni meč Novaka Đokovića i Janika Sinera biće drugi na Centralnom terenu u petak, nakon što svoj meč odigraju Saša Zverev i Artur Feri. Iako su mnogi mislili da će biti obrnuto, organizatori turnira su prvo na teren poslali domaćeg igrača koji je apsolutna senzacija turnira i novog grend slem šampiona nakon osvajanja Rolan Garosa. Vjerovatno i zbog većeg interesovanja publike - u večernjem terminu igraće najbolji teniser sa ATP liste i najbolji teniser svih vremena. Vjerovatno njihov meč neće početi prije 18 časova.

Bonus video:

Pogledajte 00:15 Novak Ðoković: Nemoj molim te, Bog ne da Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)