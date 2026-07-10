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Mats Vilander izmislio novu riječ za Novaka Đokovića pred polufinale Vimbldona

Mats Vilander izmislio novu riječ za Novaka Đokovića pred polufinale Vimbldona

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mats Vilander je za Đokovića izmislio novu riječ 'surhumain', opisujući njegovu nadljudsku igru pred polufinale Vimbldona protiv Sinera.

vilander izmislio novu rijec za djokovica i otkrio pravo lice Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia/TNT Sports/Screenshot

Novak Đoković će u petak protiv Janika Sinera igrati u polufinalu Vimbldona i zbog toga su teniski analitičari - znani i neznani - počeli polako da se oglašavaju. Čini se da ih je najviše pred mečeve Sinera i Đokovića, a čini se i da dobro pamte kako su se prije nekoliko mjeseci "opekli" kada su prognozirali njihov meč na Australijan openu.

Tada su svi mahom potpisivali da će Siner lako pobijediti Đokovića, a znamo da je Srbin trijumfovao u jednom od najboljih mečeva u karijeri (3:2), tako da sada polako mijenjaju priču i staju na stranu najvećeg svih vremena.

Čak i "najveći hejter" među analitičarima Mats Vilander, koji je i te kako kritikovao Đokovića, podržao ga je pred polufinale Vimbldona i time je pokazao svoje pravo lice. Kako je ranije tvrdio, zapravo je sve vrijeme i bio na Noletovoj strani i to je radio kako bi ga "motivisao" da bude još bolji. Opet, postavlja se logično pitanje - da li ima neki drugi razlog zašto je često zauzimao kontra-stranu i kritikovao ga kada to nije bilo neophodno?

Vilander izmislio "novu riječ" za Đokovića

U intervjuu za list "L'Ekip" Mats Vilander je tražio novi način da opiše Novaka Đokovića i na kraju je za Francuze izabrao riječ - "surhumain". Dakle, nadljudsko biće, superčovjek...

"Novak Đoković je nadljudsko biće. To je jedina riječ kojom može da se opiše ono što je Novak postigao...", istakao je Vilander: "Igrao je protiv 25-godišnjeg Feliksa Ože-Alijasima, izuzetnog sportiste u vrhunskoj fizičkoj formi, a uspio je fizički da ga iscrpi toliko da je na kraju meča zapravo kanađanin bio potpuno slomljen od umora".

"On neprestano pomjera granice sportske dugovečnosti i ne pokazuje nikakve znake usporavanja. A ono što je najimpresivnije jeste da sve ukazuje na to da bi mogao da zadrži ovaj nivo igre još nekoliko godina", dodao je Vilander.

Novak će pobijediti Sinera

Bivši švedski teniser ubijeđen je da Novak Đoković može opet da pobijedi Janika Sinera, iako je poslije njihovog meča u Melburnu tvrdio da je zapravo "Italijan izgubio", a ne da je "Srbin pobijedio". Mada, sada tvrdi drugačije.

"Bio sam prilično optimističan kada je Novak Đoković u pitanju još na poslednjem Australijan openu u januaru, ali danas sam još optimističniji. U Melburnu sam imao utisak da gledam igrača koji vjeruje da može da igra dobro, ali ne nužno i da osvoji titulu. U Londonu, međutim, Novak mi djeluje kao teniser koji zaista može da ode do samog kraja", rekao je Vilander.

"Siner na travi predstavlja manju pretnju nego na tvrdoj podlozi. Osim toga, Alkaraz nije ovdje. Uvjeren sam i da poteškoće sa kojima se Janik suočavao od početka turnira takođe igraju važnu ulogu".

Kakav je skor Đokovića i Sinera?

Njih dvojica će na Centralni teren izaći oko 17 časova, u pitanju je drugi meč dana poslije Zvereva i Ferija, a ovo će im biti 12. međusobni duel.

Pet je do sada pripalo Noletu, a šest Sineru. Đoković je i dobio prethodni duel u Australiji (3:2), jedini u ovoj godini, dok je lane izgubio od Italijana na Vimbldonu u polufinalu (3:0). Prethodno je dobio Sinera na Vimbldonu u četvrtfinalu 2022. godine (3:2), pa godinu dana kasnije lakše u polufinalu (3:0). Novak ima i sedam titula na Vimbldonu, a Siner jednu - prošlogodišnju.

BONUS VIDEO:

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00:37
Novak Đoković slavi pobedu na Vimbldonu
Izvor: RTS2
Izvor: RTS2

(MONDO)

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Tagovi

Vimbldon Janik Siner Novak Đoković Mats Vilander

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