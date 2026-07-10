Feri "opran" na Vimbldonu: Zverev prošao u finale Vimbldona i prestigao Alkaraza

Saša Zverev je lako i ubjedljivo pobijedio Artura Ferija i prošao u finale Vimbldona. Sada čeka ishod meča Novaka Đokovića i Janik Sinera.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Saša Zverev će se boriti za drugi uzastopni grend slem trofej. Poslije titule na Rolan Garosu, prošao je u finale Vimbldona pošto je deklasirao britansku senzaciju Artura Ferija - 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Njemački teniser je prilično lako i ubjedljivo završio posao u polufinalu. Jedina drama bila je u prvom setu i čak je to moglo lakše da se završi pošto je Nijemac prvi napravio brejk, poveo sa 3:1, ali je ispustio tu prednost protiv Britanca već u narednom gemu. Pitanje osvajača prvog seta riješeno je u taj-brejku gdje njemački teniser nije izgubio nijedan poen.

Naredna dva seta bila su rutina za Sašu koji je tako preuzeo drugo mjesto na ATP listi. Od ponedjeljka će biti drugi teniser svijeta pošto će prestići povrijeđenog Karlosa Alkaraza.

Sada Zverev čeka ishod drugog polufinalnog meča u kom će snage odmjeriti Novak Đoković i Janik Siner.