Srpkinji se smijao cijeli stadion u polufinalu Vimbldona: Marijana morala da smiruje Britanca

Marijana Veljović važi za jednu od najboljih teniskih sudija, ali danas joj neće biti nimalo lako.

Izvor: Arena tenis/Printscreen

Srpkinja Marijana Veljović ima jako težak zadatak u polufinalu Vimbldona. Ona je glavni sudija u duelu Nijemca Aleksandra Zvereva i Britanca Artura Ferija, a publika koja je na strani ovogodišnje senzacije joj zadaje dosta muka.

Već na samom startu meča je morala da reaguje i da zamoli publiku da bude mirna tokom poena, što je izazvalo smijeh na tribinama. Poznati su engleski navijači kao jako pristrasni kada igraju domaći igrači, a ovog puta im Feri daje dodatnu motivaciju.

Marijana Veljović je u jednom momentu morala da smiri i motivisanog Britanca koji se žalio upravo zbog dešavanja na tribinama, nije dobro odreagovao na servis Zvereva, zbog čega je ušao u raspravu sa glavnim sudijom.

Izvor: Arena tenis/Printscreen

Ona je bila nemoljiva i rekla je Feriju da nije ništa čula, dok je on uporno ponavljao da mu je to zasmetalo tokom poena. U nastavku seta je morala da reaguje još nekoliko puta, a navijači su se smirili kada je Zverev slavio poslije taj-brejka u prvom setu.