Mats Vilander: "Vidjeli ste šta je Janik Siner uradio Novaku Đokoviću, rutinski"

Janik Siner je još jednom pokazao svoj talenat, a Mats Vilander komentariše njegovu igru protiv Đokovića i Zvereva na Vimbldonu.

Izvor: Victor Joly / AFP / Profimedia

Slavni švedski teniser Mats Vilander javio se poslije finala Vimbldona gdje smo vidjeli slavlje Janika Sinera. Drugu godinu zaredom, Siner je podigao pehar na "zelenom" grend slemu, ovoga puta pobijedivši Aleksandera Zvereva 3:1. Kako Vilander kaže za list "L'ekip", očekivao je više od Nijemca.

"Mislio sam da će Saša Zverev imati veću šansu da pobijedi. Igrao je nevjerovatno dobro u prvom setu i tokom dobrog dijela drugog, ali Janik Siner je pokazao da je i dalje, baš kao i Karlos Alkaraz, stepenicu iznad kada su u pitanju veliki poeni - oni koji prelamaju mečeve. Obojica imaju sposobnost da okrenu borbu koja djeluje potpuno izjednačeno, pa čak i da ide u vašem smjeru, u meč koji na kraju izgleda mnogo lakše nego što je zaista bio", rekao je Vilander.

U svojoj analizi, Vilander je ocijenio da je očekivao da će Zverev biti rasterećeniji poslije titule na Rolan Garosu, što je donekle bio slučaj, ali da i dalje postoji velika mentalna razlika uprkos onome što Nijemac tvrdi.

"Ne znam da li je zaista vjerovao da može da pobijedi Sinera. Ipak, rekao bih da će se taj jaz dodatno smanjiti poslije ovog finala i da će Saša nastaviti da mu se približava u narednih dvanaest mjeseci, pogotovo zato što je ovo uradio na travi, a još je bolji na tvrdoj podlozi. Za igrača njegovog kvaliteta, Alkaraz i Siner ne mogu zauvijek ostati nedodirljivi", naglasio je on.

Šta je Vilander rekao o Sineru?

Izvor: Printscreen/Twitter/TNT Sports

U svojoj analizi Vilander je rekao da je lijepo vidjeti da Janik Siner i dalje napreduje, što je posebno vidio protiv Novaka.

"U polufinalu je uspio da duel sa Novakom Đokovićem pretvori u rutinski posao (6:4, 6:4, 6:4), iako je u tom meču imao apsolutno sve da izgubi. Zatim u finalu ni u jednom trenutku nije dozvolio da ga savlada nervoza, iako bi sezona bez grend slem trofeja za njega predstavljala veliki neuspjeh".

"Posebno me je impresioniralo to što je na set lopti u prvom setu odigrao drop-šot - i prilično sam siguran da mu je to bio prvi na čitavom meču. To mi je djelovalo kao ogroman pokazatelj samopouzdanja, kao da poručuje: 'Čak i ako izgubim prvi set, nije nikakav problem'. Poruka koju time šalje svima ostalima glasi: 'Moraćete da budete još bolji ako želite da me pobijedite', a to se odnosi i na Alkaraza. Poslije svega što smo upravo vidjeli, možemo slobodno da zaboravimo ono što se dogodilo Janiku na posljednjem Rolan Garosu", zaključio je on.

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(MONDO)