Saša Zverev vjeruje da može postati dio nove velike trojke u tenisu, nakon uspjeha na Rolan Garosu i Vimbldonu, ali podsjeća da su opet nepravedno zaboravili Novaka Đokovića.

Izvor: Wimbledon.com/Printscreen

Aleksander Zverev igra jako dobro ove sezone i vidjeli smo kako je na Rolan Garosu osvojio svoj prvi grend slem razbivši tako "prokletstvo", dok je na Vimbldonu takođe bio vrlo blizu titule. Igrao je odlično cijeli turnir, poveo protiv Janika Sinera, ali prosto nedostajalo mu je malo sreće u ključnim trenucima meča.

Kako je rekao, tek sada, prvi put sa 29 godina, vjeruje da može, pa je upitan da li može da "oformi" novu veliku trojku sa Sinerom i Alkarazom, na šta je klimnuo glavom i spomenuo i "namjerno zaboravljenog" - Novaka Đokovića.

Vidi opis Da li je Saša Zverev postao dio velike trojke? "Opet ste zaboravili Novaka Đokovića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: TOLGA AKMEN/EPA Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: TOLGA AKMEN/EPA Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: TOLGA AKMEN/EPA Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: TOLGA AKMEN/EPA Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: TOLGA AKMEN/EPA Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: TOLGA AKMEN/EPA Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 20 20 / 20

"Nadam se. Zbog toga sam ovdje. Opet, mislim da sam ove godine napredovao. Smatram da sam ih pritiskao. Nisam ih pobijedio ove godine, ali mislim da sam ih doveo do krajnjih granica. Alkaraza u Australiji, Sinera možda ovdje. Iako je bilo u četiri seta, mislim da je to bio veoma tijesan meč, koji je lako mogao da ode i u peti", rekao je Zverev.

"To je cilj. Na tome radim i zbog toga unapređujem svoju igru. Posljednjih godina stalno se vodila priča o tome ko će biti treći igrač, tragalo se za tim trećim. Na neki način, ja sam sve vrijeme bio taj treći, ali sam bio prilično daleko od njih dvojice. Uvijek sam bio broj tri na neki način. Ako uspijem da im se približim i budem u prilici da se sa njima borim za najveće titule i osvajam najveće turnire, to bi bilo sjajno".

"Morate i Novaku da odate priznanje"

Upitan da li mu sada ovo daje dodatno samopouzdanje pred iduće mečeve sa Sinerom, Zverev je još jednom objasnio koliko je Italijan moćan teniser i da samo Alkaraz, Đoković i on mogu da mu pariraju.

"Mislim da da. On je i dalje najbolji teniser svijeta. Zaista vjerujem u to. Mislim da jeste. Vjerujem da postoje samo dvojica, možda trojica igrača - vjerovatno trojica, jer Novaku morate da odate priznanje - koji mogu da mu pariraju. Svi mi sada moramo da radimo s tim ciljem. Ja ću nastaviti da radim na tome. Mislim da sam ga danas ozbiljno izazvao. Očigledno ne dovoljno, jer i dalje sjedim ovde kao poraženi iz ovog meča i nastaviću samo da radim", rekao je Zverev.

Od danas, Saša Zverev je inače drugi teniser planete pošto je preskočio Karlosa Alkaraza koga je poremetila ozbiljna povreda zbog koje ga nije bilo na prethodna dva grend slema.

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Pogledajte 00:16 Ðoković i Siner pričaju na italijanskom Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)