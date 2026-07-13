logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je Saša Zverev postao dio velike trojke? "Opet ste zaboravili Novaka Đokovića"

Da li je Saša Zverev postao dio velike trojke? "Opet ste zaboravili Novaka Đokovića"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Saša Zverev vjeruje da može postati dio nove velike trojke u tenisu, nakon uspjeha na Rolan Garosu i Vimbldonu, ali podsjeća da su opet nepravedno zaboravili Novaka Đokovića.

Da li je Saša Zverev postao dio velike trojke? "Opet ste zaboravili Novaka Đokovića" Izvor: Wimbledon.com/Printscreen

Aleksander Zverev igra jako dobro ove sezone i vidjeli smo kako je na Rolan Garosu osvojio svoj prvi grend slem razbivši tako "prokletstvo", dok je na Vimbldonu takođe bio vrlo blizu titule. Igrao je odlično cijeli turnir, poveo protiv Janika Sinera, ali prosto nedostajalo mu je malo sreće u ključnim trenucima meča.

Kako je rekao, tek sada, prvi put sa 29 godina, vjeruje da može, pa je upitan da li može da "oformi" novu veliku trojku sa Sinerom i Alkarazom, na šta je klimnuo glavom i spomenuo i "namjerno zaboravljenog" - Novaka Đokovića.

"Nadam se. Zbog toga sam ovdje. Opet, mislim da sam ove godine napredovao. Smatram da sam ih pritiskao. Nisam ih pobijedio ove godine, ali mislim da sam ih doveo do krajnjih granica. Alkaraza u Australiji, Sinera možda ovdje. Iako je bilo u četiri seta, mislim da je to bio veoma tijesan meč, koji je lako mogao da ode i u peti", rekao je Zverev.

"To je cilj. Na tome radim i zbog toga unapređujem svoju igru. Posljednjih godina stalno se vodila priča o tome ko će biti treći igrač, tragalo se za tim trećim. Na neki način, ja sam sve vrijeme bio taj treći, ali sam bio prilično daleko od njih dvojice. Uvijek sam bio broj tri na neki način. Ako uspijem da im se približim i budem u prilici da se sa njima borim za najveće titule i osvajam najveće turnire, to bi bilo sjajno".

"Morate i Novaku da odate priznanje"

Upitan da li mu sada ovo daje dodatno samopouzdanje pred iduće mečeve sa Sinerom, Zverev je još jednom objasnio koliko je Italijan moćan teniser i da samo Alkaraz, Đoković i on mogu da mu pariraju.

"Mislim da da. On je i dalje najbolji teniser svijeta. Zaista vjerujem u to. Mislim da jeste. Vjerujem da postoje samo dvojica, možda trojica igrača - vjerovatno trojica, jer Novaku morate da odate priznanje - koji mogu da mu pariraju. Svi mi sada moramo da radimo s tim ciljem. Ja ću nastaviti da radim na tome. Mislim da sam ga danas ozbiljno izazvao. Očigledno ne dovoljno, jer i dalje sjedim ovde kao poraženi iz ovog meča i nastaviću samo da radim", rekao je Zverev.

Od danas, Saša Zverev je inače drugi teniser planete pošto je preskočio Karlosa Alkaraza koga je poremetila ozbiljna povreda zbog koje ga nije bilo na prethodna dva grend slema.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Ðoković i Siner pričaju na italijanskom
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Zverev Vimbldon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC