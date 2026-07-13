"Novak je još tu": Janik Siner u trenutku najveće slave spomenuo Đokovića i Alkaraza

Italijanski teniser Janik Siner održao je trijumfalnu konferenciju za medije gdje je govorio o najvećim rivalima.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je petu grend slem titulu u karijeri, pošto je u finalu Vimbldona slavio protiv Aleksandra Zvereva posle borbe u četiri seta. Ovaj trofej mu posebno znači nakon razočarenja na Rolan Garosu i sada može da nastavi trijumfalnim putem. ,, Novaka Đokovića i nije mogao da ga ne spomene na konferenciji za medije.

Siner je otkrio šta je presudilo u meču za trofej i odao priznanje Zverevu koji je poslije osvojenog prvog grend slem trofeja u karijeri, uspio da stigne i do finala Vimbldona.

"Nevjerovatno, nevjerovatno dostignuće sa moje strane. Bio je veoma težak meč protiv Saše. Osjećam da je nivo bio veoma visok, jer nije bilo lako igrati. Bilo je prašnjavo, vjetrovito. Veoma sam srećan. Naravno, to što ponovo stojim ovdje kao šampion mnogo mi znači", rekao je Siner i dodao:

"Svaki Grend slem je drugačiji. Druga priča, drugačije okruženje, drugačiji osjećaji pre turnira. Za mene ovaj mnogo znači, jer je bio težak poslije Pariza. I prošla godina je bila teška. Došao sam ovdje i pokušao da se stavim u najbolju moguću poziciju, da budem što konkurentniji".

Nije bilo lako stići do novog velikog dostignuća. Nakon serije dobrih rezultata, uslijedio je kolaps na Rolan Garosu...

"Mnogo smo radili u Monaku, veoma, veoma dugo. Definitivno sam žrtvovao mnogo svog vremena i svega da bih bio u ovoj poziciji. Ovo dostignuće mnogo mi znači. Bio je nevjerovatan dan", kaže Italijan.

Upitan je da li je doživio olakšanje? "Ne mislim da je olakšanje, iskreno. Najsrećniji sam zbog toga što pokušavam da dam sve od sebe svakog dana. Nekada imate turnir sa dobrim ishodom, nekada nemate. Tu ne možete mnogo da uradite", kaže prvi teniser svijeta i nastavlja:

"Nije neuspjeh ako ne osvojite Grend slem. To su veoma, veoma rijetki dani. Sada ih imam pet u cijelom životu. Pričamo o pet Grend slemova, ali na kraju dana, to je pet dana među toliko drugih dana".

Italijan je odao priznanje i Aleksandru Zverevu na svemu što je pokazao protekle dvije nedjelje i spomenuo Novaka Đokovića, kao i najvećeg rivala, Karlosa Alkaraza. "Veliko poštovanje za Sašu, jer radi nešto nevjerovatno. Njegova igra raste i raste. To je dobro, jer uvijek imate nekoga ko vas tjera do granice. Nadamo se da će se i Karlos vratiti, jer je tenisu potreban. Imamo Novaka koji je i dalje tu, imamo mlade igrače koji dolaze, i to je zaista lijepo", rekao je Siner.

Kao i protiv Đokovića, ključan je bio servis, pošto je rivalu dozvolio samo jednu brejk loptu na meču.

"Samo ostajete u trenutku. Ako jednom izgubite servis, set je najvjerovatnije gotov, posebno protiv Saše. Protiv najboljih igrača svijeta morate da budete veoma pažljivi u svojim servis gemovima", rekao je.

Šta je presudilo u finalu? "Pričamo o veoma malim detaljima. Uslovi su bili topli, ali i vjetroviti, i bilo je teško napraviti brejk. Kada je sunce zašlo, nije se dobro vidjela loptica. Pokušavao sam da pronađem najbolju poziciju za ritern, ali protiv njegovog servisa je veoma teško ući u razmjenu", rekao je.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:33 Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)