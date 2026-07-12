U finalu Vimbldona snage će odmjeriti Janik Siner koji brani titulu i Saša Zverev koji je nedavno osvojio Rolan Garos.
Janik Siner ili Saša Zverev - ko će osvojiti Vimbldon? Da li će Italijan da odbrani titulu osvojenu prošle sezone ili će Nijemac da nastavi seriju poslije osvajanja Rolan Garosa? Saznaćemo u narednih nekoliko sati.
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1:1 - Zverev se izvukao
Vidi se pad u igri Zvereva, muči se sa servisima, imao je 0:30 na svom servisu, ali je uspio da se izvuče uz dvije velike greške Sinera - 1:1.
7:6 - Siner je izjednačio
Siner uzima taj-brejk u drugom setu i dolazi do izjednačenja - 7:6 (7:2).
Sinner strikes back.— Wimbledon (@Wimbledon)July 12, 2026
The defending champion takes the second set 7-6(2).#Wimbledonpic.twitter.com/zl6Ej5eSDy
6:6 - Novi taj-brejk
Siner je imao malo sreće, pogodio je nekoliko linija u svom servis-gemu i odveo meč u novi taj-brejk - 6:6.
5:6 - Saša vodi
Zverev dobija svoj servis gem i vodi sa 6:5. Obezbijedio je novi taj-brejk i prebacio pritisak na Sinera koji će servirati za opstanak u setu.
4:4 - Neizvjesnost traje
Nastavlja se neizvjesnost i u drugom setu - 4:4.
2:3 - Prednost za Zvereva
Brzi servis gemovi na obje strane, Zverev ima prednost, ali nema brejkova - 2:3.
1:1 - Bez brejk šansi
Saša je rutinski uzeo svoj servis gem, dok je Siner morao da prolazi kroz 40:40, ali su obojica na kraju uzela svoje gemove - 1:1.
6:7 - Saša uzeo prvi set
Zverev je osvojio prvi set protiv Sinera - 7:6 (8:6).
First set, Zverev ✨#Wimbledonpic.twitter.com/vbrOu5DtVs— Wimbledon (@Wimbledon)July 12, 2026
6:6 - Igraće se taj-brejk
Pitanje osvajača prvog seta riješiće se u taj-brejku - 6:6.
6:5 - Siner vodi
Siner je dobio svoj servis gem, obezbijedio je najmanje taj-brejk - 6:5.
4:4 - Zverev spasio brejk loptu
Prvu brejk šansu imao je Siner, napravio je veliku grešku na forhendu i poslije toga je Saša uspio da se izvuče, prvo veliko uzbuđenje na meču - 4:4.
3:3 - Neizvjesnost traje
I dalje se čekaju prilike za brejk u prvom setu - 3:3.
2:2 - Nema brejkova
I dalje nema brejk šansi - 2:2.
1:1 - Savršen gem za Zvereva
Savršen prvi servis gem za Zvereva - 1:1.
1:0 - Saša zaprijetio
Zverev je zaprijetio, došao na 15:30 na servis Sinera, ali ne i do brejk lopte - 1:0 za Sinera.
Meč uskoro počinje
Siner i Zverev su na terenu, sudi Eva Azderaki Mur.
Kakav je međusobni skor Sinera i Zvereva?
Biće ovo 15. međusobni okršaj Sinera i Zvereva. Italijan ima veliku prednost i vodi sa 10:4. Posljednji put ga je Nijemac pobijedio 2023. godine na US openu. Biće ovo njihov prvi okršaj na travi.
Ko će osvojiti Vimbldon?
Janik Siner i Saša Zverev igraju u finalu Vimbldona. Da li će Italijan da odbrani titulu osvojenu prošle sezone ili će Nijemac da nastavi seriju poslije osvajanja Rolan Garosa?
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