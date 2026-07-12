U finalu Vimbldona snage će odmjeriti Janik Siner koji brani titulu i Saša Zverev koji je nedavno osvojio Rolan Garos.

Janik Siner ili Saša Zverev - ko će osvojiti Vimbldon? Da li će Italijan da odbrani titulu osvojenu prošle sezone ili će Nijemac da nastavi seriju poslije osvajanja Rolan Garosa? Saznaćemo u narednih nekoliko sati.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.