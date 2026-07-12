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Siner - Zverev, uživo: Ponovo taj-brejk, vratio se Italijan - 1:1 u setovima! 0

U finalu Vimbldona snage će odmjeriti Janik Siner koji brani titulu i Saša Zverev koji je nedavno osvojio Rolan Garos.

Janik Siner ili Saša Zverev - ko će osvojiti Vimbldon? Da li će Italijan da odbrani titulu osvojenu prošle sezone ili će Nijemac da nastavi seriju poslije osvajanja Rolan Garosa? Saznaćemo u narednih nekoliko sati.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
19:34

1:1 - Zverev se izvukao

Vidi se pad u igri Zvereva, muči se sa servisima, imao je 0:30 na svom servisu, ali je uspio da se izvuče uz dvije velike greške Sinera - 1:1.

19:20

7:6 - Siner je izjednačio

Siner uzima taj-brejk u drugom setu i dolazi do izjednačenja - 7:6 (7:2).

19:14

6:6 - Novi taj-brejk

Siner je imao malo sreće, pogodio je nekoliko linija u svom servis-gemu i odveo meč u novi taj-brejk - 6:6.

19:07

5:6 - Saša vodi

Zverev dobija svoj servis gem i vodi sa 6:5. Obezbijedio je novi taj-brejk i prebacio pritisak na Sinera koji će servirati za opstanak u setu.

18:55

4:4 - Neizvjesnost traje

Nastavlja se neizvjesnost i u drugom setu - 4:4.

18:41

2:3 - Prednost za Zvereva

Brzi servis gemovi na obje strane, Zverev ima prednost, ali nema brejkova - 2:3.

18:32

1:1 - Bez brejk šansi

Saša je rutinski uzeo svoj servis gem, dok je Siner morao da prolazi kroz 40:40, ali su obojica na kraju uzela svoje gemove - 1:1.

18:17

6:7 - Saša uzeo prvi set

Zverev je osvojio prvi set protiv Sinera - 7:6 (8:6).

18:03

6:6 - Igraće se taj-brejk

Pitanje osvajača prvog seta riješiće se u taj-brejku - 6:6.

17:59

6:5 - Siner vodi

Siner je dobio svoj servis gem, obezbijedio je najmanje taj-brejk - 6:5.

17:49

4:4 - Zverev spasio brejk loptu

Prvu brejk šansu imao je Siner, napravio je veliku grešku na forhendu i poslije toga je Saša uspio da se izvuče, prvo veliko uzbuđenje na meču - 4:4.

17:40

3:3 - Neizvjesnost traje

I dalje se čekaju prilike za brejk u prvom setu - 3:3.

17:28

2:2 - Nema brejkova

I dalje nema brejk šansi - 2:2.

17:20

1:1 - Savršen gem za Zvereva

Savršen prvi servis gem za Zvereva - 1:1.

17:17

1:0 - Saša zaprijetio

Zverev je zaprijetio, došao na 15:30 na servis Sinera, ali ne i do brejk lopte - 1:0 za Sinera.

17:03

Meč uskoro počinje

Siner i Zverev su na terenu, sudi Eva Azderaki Mur.

16:43

Kakav je međusobni skor Sinera i Zvereva?

Biće ovo 15. međusobni okršaj Sinera i Zvereva. Italijan ima veliku prednost i vodi sa 10:4. Posljednji put ga je Nijemac pobijedio 2023. godine na US openu. Biće ovo njihov prvi okršaj na travi.

16:32

Ko će osvojiti Vimbldon?

Janik Siner i Saša Zverev igraju u finalu Vimbldona. Da li će Italijan da odbrani titulu osvojenu prošle sezone ili će Nijemac da nastavi seriju poslije osvajanja Rolan Garosa?

16:32

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