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Kristina Mladenović osvojila Vimbldon, nedostaje joj samo jedan grend slem pehar!

Kristina Mladenović osvojila Vimbldon, nedostaje joj samo jedan grend slem pehar!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kristina Mladenović postala je šampionka Vimbldona u dublu pošto je slavila sa Kineskinjom Hanju Guo.

Kristina Mladenović osvojila Vimbldon Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Kristina Mladenović je šampionka Vimbldona. U tandemu sa Kineskinjom Hanju Guo je slavila u finalu protiv Gabrijele Dabrovske (Kanada) i Luise Stefani (Brazil) - 6:3, 7:5, osvojivši prvu vimbldonsku titulu.

Kristina je u karijeri osvojila čak sedam grend slemova u dublu - dva na Australijan openu, četiri na Rolan Garosu i sada i na londonskoj travi. Još joj samo nedostaje trofej sa US opena gdje je čak tri puta igrala finale. Ima i tri grend slema u miks dublovima, kao i titulu sa Francuskom u FED kupu.

Što se samog meča tiče, Kristina i Hanju su bile ubjedljive, vodile su u prvom setu sa 5:0 i mogle su još brže da ga završe. U drugom je bilo mnogo dramatičnije, nije bilo brejkova sve do 11. gema kada su uspjele da "ukradu" servis rivalkama i da zatim iskoriste prvu meč loptu u svom servis gemu za veliku pobjedu.

Ima porijeklo sa Kosova, bila je u Beogradu

Kristina Mladenović ima srpsko porijeklo i to nikada nije krila. Nedavno je bila i u Beogradu i posjetila Hram Svetog Save. Rođena je u Francuskoj, a njen otac Dragan je bivši jugoslovenski rukometaš, dok je majka Dženita bivša srpska odbojkašica. Oni su se preselili u Francusku 1992. godine i tamo su rođeni i ona i njen brat Luka.

"Dvojne sam nacionalnosti i nemam srpski pasoš jer ga nisam obnovila. Srbi su me zvali da igram za njih, ali nikad se nije postavljalo pitanje da li ću igrati za Srbiju. Rođena sam u Francuskoj, iako sam ponosna na svoje korijene i nikad nisam žijvela ni u bivšoj Jugoslaviji. Tata je postao naturalizovani Francuz i u glavi sam Francusknja, dok sam u srcu Srpkinja", rekla je ona u jednom intervjuu.

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Tagovi

Kristina Mladenović Tenis Vimbldon

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