Ukrajinka koja je ponizila Srpkinju s Kosova se javila: "S takvim ljudima se ne rukujem i tačka"

Oglasila se ukrajinska teniserka Ljudmila Kičenok koja nije htjela da se rukuje sa Kristinom Mladenović na Australijan openu.

Izvor: Australian Open TV/Youtube

Vidjeli smo mnogo skandala tokom ovogodišnjeg Australijan opena, a jedan od vjerovatno najvećih dogodio se u ženskom dublu. Ukrajinska teniserka Ljudmila Kičenok odbila je da pruži ruku Kristini Mladenović, poznatoj francuskoj igračici koja inače ima srpsko porijeklo sa Kosova i Metohije.

Sve se desilo po završetku meča koje su Mladenović i Dženg dobile protiv Kičenok i Čan (7:6, 6:2), kada su teniserke prišle na mreži. Kada je Mladenović pružila ruku ka Ukrajinki, protivnica je samo okrenula glavu i napravila tako skandal na turniru.

Kristina Mladenović i Ljudmila Kičenok Izvor: Youtube/Australian Open TV

Sada se Ljudmila Kičenok oglasila na Instagramu kako bi pojasnila svoj potez, ali i dalje je mnogo toga nejasno: "Voljela bih da pojasnim situaciju koja se dogodila u mom meču treće runde Australijan opena protiv Kristine Mladenović. Pošto ste me svi javno optužili da to nije bio fer-plej, htjela bih da kažem nešto. Dobila sam direktnu prijetnju od svoje protivnice nakon što sam je slučajno na meču pogodila lopticom. Nakon mojih nekoliko izvinjenja, dobila sam samo - bolje se pazi sljedeći put", napisala je Ukrajinka na svom Instagramu.

"Nisam smatrala da je prikladno da se rukujem sa njom na kraju meča, da se rukujem sa ljudima koji koriste verbalne prijetnje. Tačka", dodala je Ukrajinka.

Izvor: lyuda_kichenok

Što se tiče Kristine Mladenović, ona se nije oglašavala ponovo na ovu temu, samo je poslije meča rekla šta misli o čudnom i vrlo ružnom potezu svoje protivnice iz Ukrajine:

"Ako hoćete moje iskreno i otvoreno mišljenje, mislim da me je protivnički tim 'razbudio' jer su se ponijeli nesportski tokom mojih servisa. I to me je zaista naljutilo. Kada sam to vidjela, rekla sam sebi: 'OK, ovako meč počinje.' Tako su me razbudili i bila sam poslije veoma dobro usklađena sa svojom partnerkom. Borili smo se zajedno da nađemo rješenje. Tako da je to bio okidač za mene da počnem meč i mislim da je od tog trenutka bilo sve bolje i bolje", kazala je Francuskinja srpskog porijekla.

Kako je Kristina Mladenović zapravo Srpkinja?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Poznata francuska teniserka srpskog porijekla rođena je u Francuskoj, u gradu Sen Pol sir Meru 1993. godine. Otac joj je Dragan Mladenović, nekadašnjeg rukometaša, dok je majka Dženita Helić, nekadašnja odbojkašica. Oni su se preselili 1992. godine u Francusku kada je Kristinin otac postao igrač Dankerka i ubrzo su dobili francusko državljanstvo. Zbog toga je i ona odlučila da predstavlja Francusku, a njeguje prijateljstvo i sa Đokovićem.

Ljubitelji tenisa pamte je i po detalju iz privatnog života da je bila u vezi sa Dominikom Timom od 2017. do 2019, kada su se rastali u periodu u kojem je bila najbolja dubl-igračica na svijetu. U singlu je njen najbolji plasman na WTA listi bilo deseto mjesto u oktobru 2017, ali se kroz karijeru ipak profilisala prije svega kao uspješna dubl-igračica.

Nažalost, ispala je sa Australijan opena odmah poslije pobjede nad pomenutom Ukrajinkom, pošto je nju i Džang eliminisao tandem Sinijakova - Taunzend.