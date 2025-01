Ukrajinka odbila da pruži ruku Srpkinji sa Kosova! "Kada sam vidjela šta je uradila, rekla sam - OK, tako ćemo"

Skandal na Australijan openu zbog nesportskog gesta Ukrajinke.

Izvor: Twitter/Screenshot

Ukrajinska teniserka Ljudmila Kičenok (32) ponijela se apsolutno nesportski na meču ženskih dublova na Australijan openu. Ona poslije poraza nije htjela da pruži ruku Kristini Mladenović (31), francuskoj teniserki srpskog porijekla, nakon što su se četiri igračice srele na mreži.

Mladenović je pružila podignutu ruku ka Ukrajinki iz Dnjepropetrovska, ali je naišla na ignorisanje. I ne, ovog puta ukrajinska predstavnica nije to učinila zbog rata u svojoj zemlji, već zbog situacije u toku meča, o kojem je Kristina govorila u intervjuu nakon pobjede i plasmana u četvrtfinale.

"Ako hoćete moje iskreno i otvoreno mišljenje, mislim da me je protivnički tim 'razbudio' jer su se ponijeli nesportski tokom mojih servisa. I to me je zaista naljutilo. Kada sam to vidjela, rekla sam sebi: 'OK, ovako meč počinje.' Tako su me razbudili i bila sam poslije veoma dobro usklađena sa svojom partnerkom. Borili smo se zajedno da nađemo rješenje. Tako da je to bio okidač za mene da počnem meč i mislim da je od tog trenutka bilo sve bolje i bolje", kazala je Francuskinja srpskog porijekla.

Pogledajte tu scenu sa meča:

Mladenovic vs Kichenok beefpic.twitter.com/b0Yya3CNQw — Owen (@kostekcanu)January 20, 2025

Kristina Mladenović igra u tandemu sa Kineskinjom Žang Šuaj, dok je partnerka Ukrajinke bila Tajvanka Žan Haocin. Plasmanom u četvrtfinale, u kojem će igrati protiv prvih nositeljki, Čehinje Katerije Sinjakove i Amerikanke Tejlor Taunsend, Mladenović je napravila još jedan korak ka osvajanju trofeja koji je već podizala 2018. i 2020. godine. Takođe, Kristina je i četvorostruka šampionka Rolan Garosa u dublu i finalistkinja Vimbldona i US opena. U singlu je najveći uspjeh ostvarila plasmanom u četvrtfinala US opena 2015. i Rolan Garosa 2017.

Ko je Kristina Mladenović

Poznata teniserka srpskog porijekla rođena je u Francuskoj, u gradu Sen Pol sir Meru 1993. godine, od oca Dragana Mladenovića, nekadašnjeg rukometaša i Dženite Helić, nekadašnje odbojkašice. Oni su se preselili 1992. godine u Francusku kada je Kristinin otac postao igrač Dankerka i ubrzo su dobili francusko državljanstvo.

Ljubitelji tenisa pamte je i po detalju iz privatnog života da je bila u vezi sa Dominikom Timom od 2017. do 2019, kada su se rastali u periodu u kojem je bila najbolja dubl-igračica na svijetu. U singlu je njen najbolji plasman na WTA listi bilo deseto mjesto u oktobru 2017, ali se kroz karijeru ipak profilisala prije svega kao uspješna dubl-igračica.

Kristina Mladenović porijeklo vodi sa Kosova i Metohije.