"Mene je sramota šta ti pričaš": Kristina Mladenović rekla Alkarazu šta niko nije smio

Kristina Mladenović prva koja je podigla glas protiv velikih promjena na US Openu i načina na koji su elitni teniseri, poput Karlos Alkaraza, reagovali na njih kao na "zabavu".

Ove godine na US Openu vidjećemo neka nova pravila, prije svega potpuno drugačije miks-dublove. Prvi put igraće se prije samog zvaničnog starta takmičenja, a parove će činiti zapravo oni najbolji, odnosno najpopularniji, sve u pokušaju da se i navijačima više približi takmičenje u dublovima.

Zato je određen i nagradni fond od milion dolara, koliko će pripasti pobjedničkom paru, a čini se da su mnogi učesnici turnira to shvatili kao "zabavu". Baš takve riječi čuli smo i od šampiona Rolan Garosa Karlosa Alkaraza koji će igrati u tandemu sa Emom Radukanu, teniserkom iz Velike Britanije sa kojom ga sve više privatno povezuju, što se nikako nije dopalo "pravim" dublašima. Međutim, malo ko je smio nešto da mu kaže...

Sve do francuske teniserke Kristine Mladenović, inače srpskog porijekla, koja je u intervjuu za "Eurosport" i te kako osudila ove riječi mladog Španca koji nije razmišljao da će njime uvrediti tenisere kojima je inače uskraćena šansa da igraju US Open.

"Sama komunikacija je bila baš loša", rekla je Kristina Mladenović i dodala: "Kada čuješ da Alkaraz ili neko drugi kaže da će se lijepo zabaviti dok se pripremaju za US Open, to je malo sramota. Grend slem nije ni priprema, ni zabava. To su godine odricanja. Kad si mali, sanjaš da osvojiš jedan, pa makar i u dublu".

"Ne želiš da gledaš kako se tvoj sport pretvara u jedan džinovski šou, čak i ako će to zaista donijeti ogromnu sumu novca", dodala je Kristina Mladenović, inače osvajačica devet grend slem titula, od čeka tri u "miksu".

"Ne želiš da gledaš kako se tvoj sport pretvara u jedan džinovski šou, čak i ako će to zaista donijeti ogromnu sumu novca", dodala je Kristina Mladenović, inače osvajačica devet grend slem titula, od čeka tri u "miksu".

Ko će igrati u miks-dublovima na US Openu?

Turnir će se igrati u dva dana (od 19. do 20. avgusta) i ukupno učestvuje 16 timova. Osam na osnovu kombinovanog renkinga, a još osam na osnovu specijalnih pozivnica. Igraće se na dva dobijena seta, a koji će se igrati "do četiri". Jedina promjena je u finalu gdje će se igrati "normalan" set.

Učestvovaće i najbolji svih vremena Novak Đoković, koji će biti u tandemu sa Olgom Danilović, a evo i kako izgledaju svi parovi koji će se boriti za milion dolara: