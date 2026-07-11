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Istorijsko finale Vimbldona: Dvije Čehinje se borile kao lavice, pobijedila ona koju Englezi ne vole

Istorijsko finale Vimbldona: Dvije Čehinje se borile kao lavice, pobijedila ona koju Englezi ne vole

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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U češkom finalu Vimbldona Linda Noskova je savladala Karolinu Muhovu.

Linda Noskova osvojila Vimbldon Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Češka slavi! U češkom finalu Vimbldona sastale su se Linda Noskova i Karolina Muhova i na kraju je Noskova uspjela da dođe do svog prvog grend slem pehara pobjedom 6:2, 5:7, 6:3.

Tako se nastavila velika tradicija češkog ženskog tenisa, pošto su Vimbldon prije Linde Noskove osvajale Martina Navratilova, Jana Novotna, Petra Kvitova, Marketa Vondrušova i Barbora Krejčikova. Publika se ovoga puta potpuno svrstala na stranu Muhove i kao mnogo puta u slučaju Novaka Đokovića - izgubila. 

Brzo je Muhova u prvom setu izgubila svoj servis, a kada se to desilo i drugi put, bilo je jasno da je set gotov. U drugom setu je šampionka Vimbldona povela brejkom 4:2, ali je onda dopustila dva brejka i meč je ušao u treći set. Tu je na startu viđen brejk Noskove i ona je odnijela trofej.

Linda Noskova ima tek 21 godinu i došla je na Vimbldon kao deveta teniserka svijeta. Sada će njena rivalka Karolina Muhova imati ranking karijere na šestom mjestu, dok će Noskova biti sedma.

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Tagovi

Tenis teniserke Vimbldon Linda Noskova Karolina Muhova

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