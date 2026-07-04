Serena Vilijams vratila se u singl konkurenciji, povukla se prije meča u dublu, pa objavila zašto neće moći da igra u nastavku Vimbldona.

Izvor: Instagram/serenawilliams

Legendarna američka teniserka Serena Vilijams, jedna od najboljih igračica svih vremena, morala je da se povuče sa Vimbldona na kojem je zaigrala poslije nekoliko godina neaktivnosti. Nakon poraza u prvom kolu u singl konkurenciji, Serena je odustala od takmičenja u dublu, gdje je trebalo da nastupi sa rođenom sestrom Venus koja je i dalje prisutna na najvećim svjetskim turnirima.

Razlog za povlačenje jedne od najboljih teniserki svih vremena su bolovi koje je trpila nakon što se ponovo posvetila sportu. U objavi na društvenim mrežama Serena Vilijams je obrazložila svoju odluku da odustane od takmičenja u konkurenciji parova, a objavila je i nekoliko fotografija na kojima se vide špricevi kojima je ljekarski tim izvlačio tečnost koja se taložila u njenim koljenima.

Vidi opis "Ovo su mi ljekari izvukli iz koljena": Serena Vilijams sa Vimbldona objavila uznemirujuće fotografije Serena Vilijams Serena Vilijams Serena Vilijams Serena Vilijams Serena Vilijams Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: COLORSPORT / Andrew Cowie / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: COLORSPORT / Andrew Cowie / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Roger Parker / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: COREY SIPKIN / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Čudna supstanca jarko žute boje stvarala je ogromne probleme Amerikanki. Zbog te tečnosti u koljenima Serena nije mogla da se kreće na pravi način, pa je najbolja opcija bila da odustane od takmičenja. Pitanje je da li će uz ovakve probleme Serena Vilijams ikada više biti u stanju da se vrati na teniski teren i odigra još neki zvaničan meč.

"Razbijeno mi je srce zbog činjenice da moram da se povučem u dublu. To što sam se ponovo vratila je pravi poklon i šansa da zaigram sa Venus još jednom mi je značila sve na ovom svijetu. Uradila sam sve što sam mogla da budem spremna, ali nažalost moje koljeno nije bilo spremno da se takmiči", napisala je Serena Vilijams u emotivnoj objavi na Instagramu.

Na snimku koji je podijelila sa pratiocima vidi se da teško hoda, a da joj je noga bandažirana nakon tretmana koji je odrađen. Serena Vilijams se nada da će u narednom periodu sa koljenom sve biti u redu, a da će to biti dore vijesti za njenu karijeru - koja se ovih dana nastavila nakon četiri godine pauze.

"Veoma sam zahvalna direktoru turnira Džejmiju Bekeru, kao i cijelom timu, koji mi je dao šansu da igram ovdje. Hvala navijačima na nevjerovatnoj podršci i što je ovaj povratak za mene bio veoma značajan. Sve što mogu da kažem jeste da ostanete u toku sa tim što radim", istakla je Vilijams i dodala: "Slika špriceva pokazuje tečnost koju su izvadili iz mog koljena nakon meča singlova. Auh! Dobre vijesti su da moje koljeno ne bi trebalo da otiče i sakuplja toliko tečnosti ponovo. Loše vijesti su, koliko se god trudila, nisam mogla da se spremim za dublove."

Svojevremeno je Serena Vilijams bila najbolja teniserka planete, a teško je i nabrojati sve rekorde koje je uspjela da postavi tokom godina dominacije. Osvojila je 23 grend slem titule u singlu, 14 grend slem titula u dublu i još dvije grend slem titule u miks dublu. Ima četiri zlatne medalje na Olimpijskim igrama, trofeje u Hopman kupu i FED kupu, pet titula sa Završnog mastersa...