"Janiče više te ne volim, nimalo": Saša prozivao Sinera poslije poraza u finalu Vimbldona

Saša Zverev je poslije poraza od Janika Sinera rekao italijanskom igraču da ga više ne voli jer ga je dobio u finalu Vimbldona.

Izvor: arena 1 premium

Saša Zverev propustio je priliku da osvoji dva grend slema u nizu. Uzeo je titulu na Rolan Garosu, ali je u finalu Vimbldona izgubio od Janika Sinera. Poslije tog meča je stigao i da se našali i da malo "pecne" rivala i čovjeka kog je posljednji put dobio 2023. godine.

"Janiče više te ne volim. Nimalo. Izgubio sam od tebe devet puta zaredom. Šalim se malo. Bilo je sjajno dijeliti Centralni teren sa tobom, velika je čast biti ovdje sa tobom. Volio bih da se završilo drugačije. Ne znam pravila, treba li da nastavim?", rekao je Zverev i zastao na kratko čekajući da čuje kakva su pravila.

Potom je nastavio da priča pred mikrofonom.

"Aha, čestitam Janikovom timu na velikom uspjehu, ovo je uspjeh svih vast, čestitke pripadaju i vama. Čestitam i mom timu, imali smo veoma dobra dva mjeseca, izgubili smo finale, ali je bilo sjajno. Došli smo ovdje do finala, imam 29 godina i zahvaljujući vama prvi put vjerujem da mogu da osvojim ovaj trofej ovdje."

Zahvalio se organizatorima, skupljačima loptica, pa onda i poznatima koji su bili tu. Posebno se to odnosilo na članove kraljevske porodice. Princeza od Velsa Kejt Midlton mu je uručila pehar.

"Posebna je čast igrati pred kraljevskom porodicom, zaista je poseban osjećaj. Naravno i pred navijačima, ovaj turnir je poseban. Velika mi je čast što sam ovdje igrao", zaključio je Zverev.

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