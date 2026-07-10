Britanac bezobrazno napao Marijanu Veljović: Vikao na nju i udarao reketom zbog tuđe greške

Marijana Veljović je doživjela neprijatnost na meču Artura Ferija i Saše Zvereva u polufinalu Vimbldona.
Artur Feri nije uspio da napravio novu senzaciju i ispao je u polufinalu Vimbldona od Saše Zvereva, a tokom tog meča imao je nekoliko okršaja sa Marijanom Veljović. Srpkinja koja je sudila ovaj meč morala je na startu duela da smiruje Britanca, a onda je isto morala da radi i na startu drugog seta.
Nakon što je izgubio prvi set u taj-brejku, u drugom je bilo 1:1 i pri rezultatu 0:30 na servis Britanca jedan skupljač loptica je u toku poena pomislio da je sve gotovo i potrčao je ka drugoj strani. Ipak, vidio je na vrijeme da nije sve gotovo i zaustavio se.
Ipak, omelo je to Ferija, mada je na kraju uzeo poen bio je jako ljut. Udario je reketom o mrežu, a osim toga mahao je rukama ka Marijani Veljović i žalio se.
Pogledajte cijelu situaciju i kako je srpska arbitarka uspjela da smiri i njega i Zvereva:
Šta su rekli o ovom incidentu?
"Kako", vikao je Artur Feri, a u prenosu BBC-a Džon Mekinro je istakao da smatra da treba ponoviti poen. Složili su se Endi Koter i Džon Mekinro po tom pitanju, a na kraju britanski teniser nije imao nikakve šanse i rutinski je ispao. Bilo je 7:6, 6:2, 6:4 za Nijemca koji sada čeka duel Novaka Đokovića i Janika Sinera i razmišlja o tome ko će mu biti naredni rival.