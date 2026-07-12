Siner ništa nije naučio od Đokovića: Obrukao se pred Kejt Midlton

Janik Siner nije ispoštovao protokol na Vimbldonu i teško da će mu to Britanci oprostiti.

Izvor: James Marsh / Shutterstock Editorial/Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Janik Siner je osvojio peti grend slem pehar u karijeri, drugi na Vimbldonu. U finalu trećeg grend slema sezone pobijedio je Sašu Zvereva - 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Po završetku meča su uslijedili ceremonija i protokoli, a Italijan se tu nije baš proslavio. Princeza od Velsa Kejt Midlton ga je čekala i držala je vimbldonski trofej u rukama, da mu uruči. Po kraljevskom protokolu Janik je tada trebalo da joj se pokloni i da joj pokaže poštovanje, ali se to nije dogodilo.

Kamere su snimale Janika od momenta kada je spiker izgovorio njegovo ime. Ni u jednom momentu nije uradio ono što treba. Malo je klimnuo glavom, što je daleko od poštovanja kraljevskog protokola. Pogledjate i sami kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:33 Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Čeka se reakcija britanskih medija koji posebno obraćaju pažnju na sve to i na svaki mogući detalj. Pored princeze od Velsa u kraljevskoj loži bili su još i Princ Vilijam i njihovo dvoje dejce Džordž (rođen 22.jula 2013. godine) i Šarlot (rođena 2. maja 2015), dok tu nije bio najmlađi Luis (23. april 2018).

Đoković je jedini znao za kraljevski protokol

Novak Đoković je sedam puta osvajao Vimbldon i dobro je zapamtio kraljevski protokol. Tako je bilo i kada je podizao pehar i kada je gubio u finalima.

Posljednji put je to učinio 2024. godine kada je izgubio u finalu od Alkaraza, otišao je po pehar koji pripada poraženom i prije toga je stao pred Princezu od Velsa. Poklonio se pred njom, imao dubok naklon i tako pokazao koliko je poštuje.

Kejt Midlton bila na udaru zbog Rodžera

Inače, zanimljivo je i da je Kejt Midlton bila na udaru u Britaniji zbog jednog detalja. Bilo je to 2019. godine kada je Đoković pobijedio Federera u onom čuvenom finalu. Tada je stavila ruku na njegovo rame.

Britanski mediji su je zbog toga napali, tvrdili su da je prekršila kraljevski protokol i da je taj potez bio "neprihvatljiv i nepotreban". Upravo je zbog toga 2022. godine odbila da pruži ruku Đokoviću kada je osvojio titulu pobjedom protiv Nika Kirjosa, da ne bi bilo novih problema. Međutim, ove godine je pružila ruku i Zverevu i Sineru i kratko porazgovarala sa njima.

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