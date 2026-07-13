Podigla ruke ka nebu i zaplakala zbog mame: Ivana nije dočekala da vidi ćerku sa titulom na Vimbldonu

Linda Noskova osvojila je titulu na Vimbldonu i posvetila je svojoj majci Ivani koja je preminula od raka prije dvije godine.

Izvor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Linda Noskova je šampionka Vimbldona. Napravila je nevjerovatan uspjeh, tek će u novembru da proslavi 22. rođendan i postala je grend slem šampionka. U finalu je češka teniserka savladala sunarodnicu Karolinu Muhovu - 6:2, 5:7, 6:3.

Kada je uzela prestižni trofej u ruke i stala ispred mikrofona, rasplakala se. Nije mogla da zadrži emocije. Njena majka Ivana je preminula od raka 2024. godine. I to noć prije nego što je Linda trebalo da debituje na Vimbldonu, na svom omiljenom turniru. Nažalost, nije dočekala da je vidi kako igra na londonskoj travi.

"Želim da se zahvalim posebno još jednoj osobi. To je moja mama. Definitivno ne bih stajala ovdje bez nje. Mama, hvala ti", rekla je Linda, podigla ruke ka nebu u suzama.

Prije titule na Vimbldonu njen najveći uspjeh bio je četvrtfinale Australijan opena 2024. godine. Poslije toga je dosta oscilirala sa rezultatima, vjerovatno zbog porodične tragedije, ali se sada vratila i pokazuje da je pred njom svijetla budućnost.

"Mama bi bila ponosna na mene"

Kada je Noskova i u jednom intervjuu poslije meča pričala o majci Ivani, trudila se da ne zaplače ponovo.

"Ufff...Imala sam momenat noć prije meča, mislila sam na mamu. Nažalost, preminula je prije dvije godine pred početak Vimbldona. To što sada sjedim ovdje, gledam u titulu, to je za mene veliki momenat. Mislim da bi bila ponosna na mene", poručila je Linda.

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