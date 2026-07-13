Boris Beker: "Shvatate li sad zašto je Janik Siner novi Novak Đoković?"

Boris Beker uporedio je Janika Sinera sa Novakom Đokovićem, ističući njegove defanzivne kvalitete i mentalitet šampiona.

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia / Claudio Furlan / Zuma Press / Profimedia

Slavni njemački teniser Boris Beker napisao je interesantan autorski tekst za britanski "Telegraf" u kome je uporedio Janika Sinera sa Novakom Đokovićem, a znamo da njega zna u dušu. Beker je bio trener Đokoviću od 2013. do 2016. godine, zajedno su prošli mnoge lijepe i tužne trenutke, dok su i nakon svega ostali prijatelji i znamo da mu je najveći svih vremena pomagao i dok je bio u zatvoru.

Upravo zbog toga njegove riječi imaju dodatnu težinu, pa je poslije pohvala na račun vimbldonskog finala između Sinera i Zvereva, koje ga je podsjetilo na osamdesete i devedesete kada su dominirali "veliki serveri", vidio i sličnost Italijana i Srbina.

"Siner i Zverev servirali su na izuzetno visokom nivou. Tokom čitavog meča viđene su samo tri brejk lopte, zbog čega se sve pretvorilo u psihološku bitku - pitanje je bilo ko će bolje podnijeti pritisak. Iako je Zverev na kraju izgubio, mislim da je ovo bio najbolji tenis koji sam ga vidio da igra na travi. Ozbiljno je namučio Sinera i čak je set i po igrao bolje od njega", napisao je Beker i zatim dodao da je Siner "novi Đoković":

"Problem je u tome što Siner posjeduje nevjerovatne defanzivne kvalitete, sve po uzoru na Novaka Đokovića. Ima mentalitet šampiona, što znači da vam, čak i kada ne igra najbolje, ne poklanja ništa. Protiv Sinera nema poklonjenih poena".

Beker o "velikoj četvorci"

Mediji su već počeli da pričaju da bi Saša Zverev mogao da bude dio nove "velike trojke" sa Alkarazom i Sinerom, zaboravivši potpuno na Đokovića što im je Nijemac zamerio, dok kod Bekera nema nikakve greške po tom pitanju.

"Sudeći po razvoju Saše Zvereva u posljednje vrijeme, on može dodatno da smanji zaostatak za Sinerom i možda pretvori "Veliku dvojku" u "Veliku trojku", jer je Novak Đoković i dalje u priči kao čovjek koji, kada je u svom najboljem izdanju, može da pobijedi bilo koga. Jedino se nadam da će se Karlos Alkaraz uskoro vratiti, jer nam nedostaju njegova briljantnost, osmijeh i spektakularni udarci. Kada bismo imali Sinera, Zvereva, Alkaraza i Đokovića zdrave i u vrhunskoj formi, naš tenis bi samo profitirao", poručio je Beker.

"Sve zasluge idu Zverevu jer je potpuno promijenio svoju igru. Prenosio sam mnoge njegove mečeve za njemačku televiziju i imao priliku da vidim kako se razvijao tokom posljednjih šest mjeseci. Sada stoji bliže osnovnoj liniji i koristi forhend kao oružje, iako mu je ranije to bio najveći nedostatak", dodao je Beker i pohvalio njegovog oca, brata i ostatak tima na odličnom radu.

Podsjetimo, Siner je ove sezone osvojio svoj prvi grend slem u karijeri, na Rolan Garosu, dok je Australijan open pripao Karlosu Alkarazu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:33 Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)