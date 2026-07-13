Britanac izazvao Novaka Đokovića: "Volio bih da me demantuje, ali nikad neće osvojiti 25. titulu"

Britanac Greg Rusedski smatra da je Novak Đoković propustio najbolju šansu za osvajanje famoznog 25. grend slema.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u polufinalu Vimbldona od Janika Sinera, i tako propustio najbolju priliku za osvajanje 25. grend slema. Prema riječima nekadašnjeg britanskog asa Grega Rusedskog, teško da će srpski as ponovo imati ovakvu šansu na velikim turnirima i on lično ne vidi kako bi mogao do još jedne titule u trenutnoj konkurenciji.

Iako mu je posao bio "olakšan" neigranjem Karlosa Alkaraza, zbog lošeg plasmana na ATP listi, morao je protiv najboljeg tenisera svijeta već u polufinalu. Ispostavilo se da nema snage za novi podvig, nakon što je slavio u istorijskom četvrtfinalu protiv Feliksa Ože-Alijasima.

Rusedski je bio jedan od onih koji su najviše vjerovali u Novaka na Vimbldonu, ali to više nije slučaj...

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"Mislim da je Alkarazovo odsustvo sa ovog Vimbldona bilo ogromna šansa za njega. Međutim, čini se da ga je fizički prilično potrošio onaj maratonski meč protiv Feliksa Ože-Alijasima. Jednostavno je ostao bez goriva, a Siner je u polufinalu odigrao veličanstveno. Novakov problem je što sada, čak i kada nema Alkaraza, mora da veže pobede protiv dvojice momaka koji su u brutalnoj formi. Nisam siguran da fizički više ima toliko snage u rezervoaru. Mentalno je i dalje tu, ali energija za taj posljednji korak nedostaje", rekao je nekadašnji britanski "broj 1".

Novak je poslije poraza od Sinera istakao da mu 25. grend slem titula nije glavna motivacija, iako je to tema o kojoj se konstantno polemiše u teniskoj javnosti. Rusedski se sada usudio da izjavi da je Đoković propustio posljednju šansu i da nikada neće oboriti apsolutni rekord.

"Iskreno, ne znam da li će ikada osvojiti taj 25. slem. Mislim da mu je ovo bila posljednja prava prilika. Naravno, neka nastavi da igra, čuda se dešavaju i volio bih da me demantuje jer ga neizmjerno poštujem. Ali, istorija nas uči da ljudi sa 39 i više godina ne osvajaju Slemove. Može on do polufinala, možda i do finala, ali da preskoči tu posljednju prepreku… Nova generacija se definitivno učvrstila na vrhu", rekao je Rusedski u svom podkastu "Off Court".

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