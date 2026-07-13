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Novak Đoković nakon Vimbldona stiže u Međugorje: Najbolji u istoriji na otvaranju terena Ivana Dodiga

Novak Đoković nakon Vimbldona stiže u Međugorje: Najbolji u istoriji na otvaranju terena Ivana Dodiga

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u utorak će boraviti u Međugorju, gdje će uveličati otvaranje teniskog centra Ivana Dodiga, aktuelnog selektora Dejvis kup selekcije Hrvatske.

Novak Đoković nakon Vimbldona stiže u Međugorje Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Dodig je u Međugorju napravio centar sa šest teniskih terena. Osim glavnog terena s tvrdom podlogom, na ostalima su postavljene podloge koje se koriste na Australijan Openu i US Openu i jedan zemljani teren.

Osim Novaka, koji u Hercegovinu dolazi direktno poslije polufinala Vimbldona, gdje je poražen od kasnijeg osvajača Janika Sinera, otvaranje centra i penzionisanje Dodiga uveličaće i Marin Čilić, Goran Ivanišević, Boris Beker, Mate Pavić, Nikola Mektić i mnogi drugi, prenijeli su lokalni mediji.

Inače, Đoković je tri puta igrao protiv Dodiga i zabilježio sve tri pobjede u Marseju, Parizu i Australijan Openu.

(MONDO)

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Ivan Dodig

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